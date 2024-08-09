Μόσχα: Σε βαρύ κλίμα η σύγκληση του Ρωσικού Συμβουλίου υπό τον Πούτιν στη σκιά της ουκρανικής εισβολής – Βίντεο 

Μια εικόνα 1.000 λέξεις… Σε βαρύ κλίμα συνεκλήθη σε στενή σύνθεση το Ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στη σκιά της αιφνιδιαστικής ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ.



Το Ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας συγκάλεσε την Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος με αντικείμενο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του στο Νόβο-Ογκαριόβο, έξω από τη Μόσχα.



Μεταξύ άλλων στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Μπελούσοφ, και ο προκάτοχός του, και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πούτιν είχε προηγουμένως αναφερθεί στην ουκρανική εισβολή ως «τρομοκρατική».

O Πούτιν εμφανίζεται αγέλαστος, ενώ τα κυβερνητικά στελέχη δείχνουν σκυθρωπά.

Η Μόσχα στέλνει περισσότερο στρατό στο Κουρσκ

Περισσότερο στρατό στέλνει η Μόσχα στην περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ουκρανική διείσδυση στο έδαφός της.

Οι εχθροπραξίες στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, ανάμεσα σε ρωσικά και ουκρανικά στρατεύματα συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα, από την Τρίτη που οι ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν σε ρωσικό έδαφος. Πάνω από 1.000 Ουκρανοί στρατιώτες, με την υποστήριξη τεθωρακισμένων, ελικοπτέρων και άλλων μέσων συμμετέχουν στην αιφνιδιαστική επίθεση, σύμφωνα με το ρωσικό γενικό επιτελείο, που διαβεβαιώνει πως γίνεται το παν για να απωθηθούν.

Ο ρωσικός στρατός αναφέρει ότι «συνεχίζει να αποκρούει» την ουκρανική διασυνοριακή εισβολή.

Οι αναφορές δείχνουν ότι τα ουκρανικά στρατεύματα επιχειρούν βαθύτερα από τα 10 χιλιόμετρα εντός της Ρωσίας, πρόκειται για τη βαθύτερη διασυνοριακή προέλαση από το Κίεβο από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Reuters, εικονίζεται μια φάλαγγα με καμένα ρωσικά στρατιωτικά φορτηγά κατά μήκος αυτοκινητοδρόμου στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Περίπου 15 φορτηγά φαίνονται στο βίντεο, μεταξύ των οποίων ένα που φέρει το σήμα Ζ το οποίο χρησιμοποιεί η Ρωσία ως σύμβολο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησής» της στην Ουκρανία.

Το Ρόιτερς ήταν σε θέση να διαπιστώσει ότι η τοποθεσία είναι το χωριό Οκτιαμπρσκόγε, με βάση κτίρια, δένδρα και το δρόμο, όμως δεν μπόρεσε να εντοπίσει πότε ακριβώς τραβήχτηκε το βίντεο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η Ουκρανία έχασε περισσότερους από 280 στρατιωτικούς το τελευταίο 24ωρο - ισχυρισμός που δεν έχει επαληθευτεί.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επιδρομή με drones σε στρατιωτική αεροπορική βάση μέσα στη ρωσική επικράτεια, στο Λιπέτσκ, μακρυά από τα σύνορα με την Ουκρανία, καταστρέφοντας τηλεκατευθυνόμενες βόμβες.

Ο περιφερειάρχης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον δήμο της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας, ενώ έδωσε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τεσσάρων χωριών «για την ασφάλειά τους».

Η πόλη Λίπετσκ βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Άλλη ουκρανική επιδρομή με drones αναφέρθηκε στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που γειτονεύει με την Ουκρανία. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 29 drones.

Στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ έκανε λόγο για ουκρανικές επιθέσεις με εναέρια και ναυτικά drones.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ρητώς την επιχείρηση ή να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο σκοπός της, σχολίασε πως η Ρωσία έπρεπε να «αισθανθεί» τον πόλεμο.

Δέκα νεκροί από ρωσικό πλήγμα

Την ίδια ώρα, το ρωσικό πυροβολικό έπληξε σήμερα ένα σούπερ μάρκετ στην ουκρανική πόλη Κοστιαντίνιφκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, και να τραυματισθούν 35.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram, ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο διευκρίνισε πως από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο σούπερ μάρκετ, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες, ενώ προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε κτίρια κατοικιών στην πόλη αυτή, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12 χιλιομέτρων από το μέτωπο.

«Υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια. Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κάνουμε τα πάντα για να τους σώσουμε», έγραψε εξάλλου στο X ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists hit an ordinary supermarket and a post office. There are people under the rubble. A rescue operation is underway, and everything will be done to save them.



At the moment, it’s known that four people have been killed. My… pic.twitter.com/Sd9vrGTHTc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2024

Σε φωτογραφίες από τον τόπο της επίθεσης, που ανήρτησε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βαντίμ Φιλάσκιν στην πλατφόρμα Telegram, εικονίζεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από το κατεστραμμένο κτίριο.

«Το πλήγμα στο σούπερ μάρκετ στην Κοστιαντίνιφκα είναι άλλη μια πράξη ρωσικής τρομοκρατίας. Ο πόλεμος εναντίον αμάχων είναι το μόνο που ξέρουν», έγραψε στο X ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γερμάκ.

Οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν μεγάλες περιοχές της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Οι περιοχές της που ελέγχονται από τους Ουκρανούς δέχονται τακτικά πλήγματα από το πυροβολικό και την Πολεμική Αεροπορία της Ρωσίας.

Στο μεταξύ, η ουκρανική αστυνομία ζήτησε σήμερα την απομάκρυνση «περίπου 20.000 ανθρώπων» από την περιφέρεια του Σούμι, η οποία βρίσκεται στη βόρεια Ουκρανία και συνορεύει με τη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, στόχο επιδρομής των δυνάμεων του Κιέβου.

Στο Telegram, η αστυνομία διευκρινίζει πως η απομάκρυνση των ανθρώπων είναι απαραίτητη από 28 τοποθεσίες εξαιτίας του «εχθρικού πυρός» στις ζώνες αυτές, ενώ διαβεβαίωσε πως διασώστες και οι τοπικές υπηρεσίες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.