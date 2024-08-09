Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΟΗΕ: Ο Ιούλιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους αμάχους Ουκρανούς από το 2022

Ο υψηλός αριθμός θυμάτων τον Ιούλιο συνέχισε την ανησυχητική τάση αύξησης των θυμάτων μεταξύ των αμάχων από τον Μάρτιο του 2024

Ουκρανία

O πιο θανατηφόρος μήνας για τους αμάχους της Ουκρανίας ήταν ο φετινός Ιούλιος από τον Οκτώβριο του 2022, ανακοίνωσε η Αποστολή του ΟΗΕ για την Παρακολούθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU), καθώς η Ρωσία ενέτεινε τους βομβαρδισμούς.

«Ο υψηλός αριθμός θυμάτων τον Ιούλιο συνέχισε την ανησυχητική τάση αύξησης των θυμάτων μεταξύ των αμάχων από τον Μάρτιο του 2024», αναφέρει ανακοίνωση της HRMMU που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέσα ενημέρωσης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΗΕ Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία άμαχοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark