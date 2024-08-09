ΟΗΕ: Ο Ιούλιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους αμάχους Ουκρανούς από το 2022

O πιο θανατηφόρος μήνας για τους αμάχους της Ουκρανίας ήταν ο φετινός Ιούλιος από τον Οκτώβριο του 2022, ανακοίνωσε η Αποστολή του ΟΗΕ για την Παρακολούθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU), καθώς η Ρωσία ενέτεινε τους βομβαρδισμούς.

«Ο υψηλός αριθμός θυμάτων τον Ιούλιο συνέχισε την ανησυχητική τάση αύξησης των θυμάτων μεταξύ των αμάχων από τον Μάρτιο του 2024», αναφέρει ανακοίνωση της HRMMU που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέσα ενημέρωσης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

