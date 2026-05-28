Μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιρειών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια (οι γνωστοί μας ως Servicers) ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ΔΝΤ στην Έκθεση του με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα της Ελλάδος εκτιμά μεταξύ άλλων ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι.

Οι βασικές συστάσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια μικροπροληπτική και μακροπροληπτική αρχή, καθώς και ως αρχή εξυγίανσης, αφορούν:

α. την ενίσχυση της παρακολούθησης των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων στο πλαίσιο αξιολόγησης του συστημικού κινδύνου,

β. την ενίσχυση της διακυβέρνηση των Λιγότερο Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΛΣΠΙ) (ιδίως ως προς τον αριθμό των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. για τα μεγαλύτερα και υψηλότερου κινδύνου ΛΣΠΙ),

γ. την ενίσχυση των διατάξεων για την εποπτεία των διαχειριστών πιστώσεων, σχετικά με την αποδοτικότητα της διαχείρισης των πιστώσεων, καθώς και την υιοθέτηση υποχρεώσεων διαφάνειας,

δ. την προετοιμασία για την ενδεχόμενη εφαρμογή συνδυασμού των εργαλείων εξυγίανσης και τη διασφάλιση της ετοιμότητας για την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στα ΛΣΠΙ,

ε. την ενίσχυση της χρήσης ποσοτικών μεθοδολογιών για το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας, καθώς και την δημιουργία εσωτερικών σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για σκοπούς μακροπροληπτικής εποπτείας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος καλωσορίζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΔΝΤ, τα οποία αναγνωρίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει τελεστεί στον τραπεζικό τομέα και το υψηλό επίπεδο εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των συστάσεων εντός των τιθέμενων προθεσμιών.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες διαπιστώσεις το ΔΝΤ εκτιμά ότι:

Τα Σημαντικά Πιστωτικά Ιδρύματα είναι καλά κεφαλαιοποιημένα, με υψηλή ρευστότητα και ανθεκτικά σε σενάρια ακραίων καταστάσεων κρίσης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος απολαμβάνει ισχυρή ανεξαρτησία και εφαρμόζει υψηλά πρότυπα εποπτείας, ενώ οι αρχές έχουν διδαχθεί από προηγούμενες κρίσεις και είναι καλά προετοιμασμένες για μελλοντικούς κλυδωνισμούς.

Η προσέγγιση της Τράπεζας της Ελλάδος στην εποπτεία των Λιγότερο Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΛΣΠΙ) είναι ενδελεχής, συστηματική και παρεμβατική.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υιοθετήσει μια προληπτική προσέγγιση όσον αφορά τον συστημικό κίνδυνο και τα ζητήματα μακροπροληπτικής εποπτείας.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2026 και περιελάμβανε συναντήσεις του κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την Διοίκηση και στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program - FSAP), το οποίο θεσπίστηκε το 1999, είναι μια εις βάθος αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα μιας χώρας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Τα FSAP διεξάγονται από το ΔΝΤ με επίκεντρο την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, την ποιότητα του κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου και την ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Η αξιολόγηση αυτή για την Ελλάδα είναι η πρώτη μετά το 2006.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

