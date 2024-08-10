Η Αίγυπτος δήλωσε το Σάββατο ότι η «εσκεμμένη δολοφονία» άοπλων Παλαιστινίων από το Ισραήλ δείχνει ότι δεν έχει πολιτική βούληση να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Η δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου ήρθε αφότου περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ισραηλινό χτύπημα σε σχολείο της Γάζας που φιλοξενούσε εκτοπισμένους, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Η Χαμάς κατήγγειλε σήμερα την «επικίνδυνη κλιμάκωση» του πολέμου από το Ισραήλ, μερικές ώρες μετά τους τρεις βομβαρδισμούς σε σχολείο. «Η σφαγή στο σχολείο ατ Τάμπιν (...) είναι φρικτό έγκλημα» κι αντιπροσωπεύει «επικίνδυνη κλιμάκωση», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Το σημερινό συγκαταλέγεται στα πιο πολύνεκρα πλήγματα που έχουν εξαπολύσει οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε κέντρο διοίκησης της Χαμάς.

Εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Γάζα έκανε από την πλευρά του λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για 100 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Μίλησε για «τρία πλήγματα» στο σχολείο ατ Τάμπιν, επιβεβαιώνοντας πως σε αυτό είχαν βρει καταφύγιο «παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι».

Το Ισραήλ, παρότι η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως συμφώνησε να ξαναρχίσουν την ερχόμενη εβδομάδα διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, εξαπέλυσε χθες νέα επιχείρηση στη Χαν Γιουνίς, με φόντο την πίεση των κρατών που μεσολαβούν, που επιδιώκουν να αποτραπεί ανάφλεξη στην Εγγύς Ανατολή.

Έπειτα από δέκα μήνες πολέμου, οι μάχες στον παλαιστινιακό θύλακο ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς συνεχίζονται, ιδίως σε ζώνες που το Ισραήλ διαβεβαίωνε πως είχε ελέγξει.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ συμφώνησε να «στείλει τη 15η Αυγούστου αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στην τοποθεσία που θα οριστεί, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να εφαρμοστεί η συμφωνία-πλαίσιο», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ υπογράμμισε πως έχει «σημασία να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία που θα εγγυηθεί την επιστροφή των ομήρων» που κρατούνται στη Γάζα.

Η ανησυχία για τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης παραμένει μεγάλη, ιδίως στον Λίβανο, όπου ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη έκαναν επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες υπερπτήσεις σε χαμηλό ύψος κι έσπασαν το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό.

Οι ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39.699 ανθρώπους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς

