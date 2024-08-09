ΔΟΑΕ: Έκκληση για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» γύρω από τον πυρηνικό σταθμό στο Κουρσκ

Έκκληση για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» γύρω από τον πυρηνικό σταθμό στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, απηύθυνε σήμερα Παρασκευή ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Στο Κουρσκ μαίνονται μάχες μετά την εισβολή ουκρανικών δυνάμεων.

«Σε αυτό το στάδιο, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί ένα πυρηνικό ατύχημα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι.

Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης Αλεξέι Σμιρνόφ είχε γνωστοποιήσει ότι διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στην πόλη Κουρτσάτοφ όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ένας από τους μεγαλύτερους σε όλη τη Ρωσία. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σμιρνόφ αναφέρει ότι συντρίμμια ουκρανικού drone έπεσαν σε υποσταθμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια Κουρσκ με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε αυτήν την πόλη των 42.000 κατοίκων.

Μετά την αιφνιδιαστική εισβολή ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, εδώ και τέσσερις ημέρες μαίνονται σφοδρές μάχες στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

