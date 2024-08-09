Ρωσία: Χωρίς ρεύμα η περιοχή όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ

Συντρίμμια ουκρανικού drone έπεσαν σε υποσταθμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας και προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης στην πόλη Κουρτσάτοφ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξέι Σμιρνόφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Σμιρνόφ αναφέρει ότι διακόπηκε σήμερα Παρασκευή η ηλεκτροδότηση στην πόλη των 42.000 κατοίκων όπου βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Ρωσίας.

Μετά την αιφνιδιαστική εισβολή ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, εδώ και τέσσερις ημέρες μαίνονται σφοδρές μάχες στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

