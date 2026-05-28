Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της Πέμπτης (28/5) αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της Chevron για συμμετοχή στην παραχώρηση της Περιοχής 10 στο Νότιο Ιόνιο μαζί με τη HELLENiQ ENERGY, ως ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα.

Παράλληλα, στάθηκε στη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση έως το 2030, καθώς και στα εγκαίνια των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου «Μεταξά».

Αναφορά έκανε επίσης στο νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και αυστηρότερο πλαίσιο επιστροφών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επιδόσεις της χώρας στον ενεργειακό τομέα, την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τις επενδύσεις στα δίκτυα, ενώ παρουσίασε την ψηφιακή αναβάθμιση του e-ΕΦΚΑ και την πρόοδο του Κτηματολογίου, με στόχο την πλήρη ολοκλήρωσή του έως το τέλος του 2026.

Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία στους μαθητές που ξεκινούν τις Πανελλαδικές εξετάσεις, υπογραμμίζοντας ότι αυτές δεν καθορίζουν την αξία ή το μέλλον κανενός ανθρώπου.

Για το όνομα του κόμματος Τσίπρα

Απαντώντας στις αντιδράσεις για την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ) του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, η επιλογή του ονόματος αντανακλά μια ευρύτερη νοοτροπία τόσο του πολιτικού φορέα όσο και του ίδιου του κ. Τσίπρα. Υποστήριξε ακόμη πως, ενώ η χώρα χρειάζεται να προχωρήσει μπροστά, η συγκεκριμένη ρητορική και οι συμβολισμοί που επιλέγονται παραπέμπουν στο παρελθόν. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πολίτες δεν δίνουν προτεραιότητα σε ονομασίες, αλλά αναζητούν ουσιαστικές λύσεις και σαφείς απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Το όνομα είναι δεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον φορέα αλλά και στον ίδιο τον Τσίπρα. Ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά ο Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλεγεί αλλά και το όνομα θέλει να γυρίσουμε πίσω. Το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τους πολίτες είναι ένα όνομα δεν θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ουσία θέλει η κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κ. Μαρινάκης.

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το κόμμα διακατέχεται από πανικό λόγω των δημοσκοπήσεων, κάνοντας λόγο για «παρανοϊκές αναλύσεις». Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί μυστικής συνεννόησης μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι τέτοιες αναφορές αδικούν όσους τις διατυπώνουν.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Καλό μεσημέρι,

Οι εταιρείες Chevron και HELLENiQENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10 (Block10), η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους.

Παράλληλα, υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από την HELLENiQ ENERGY στη Chevron για την ίδια παραχώρηση.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονανθράκων.

«Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την HELLENiQ ENERGY, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων» δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» και την επόμενη τετραετία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός.

Το «Προλαμβάνω» έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους 75 εκατ. τον χρόνο. Δηλαδή χρηματοδότηση συνολικού ύψους 300 εκατ. από το 2027 έως το 2030.

Τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που περιλαμβάνει είναι:

• Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

• για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

• για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

• για την πρόληψη του Καρδιαγγειακού κινδύνου.

• Πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανήλικων.

• Πρόγραμμα για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Έως σήμερα έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις πάνω από 6 εκατ. πολίτες στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα τα εγκαίνια των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά».

Το νέο, υπερσύγχρονο ΤΕΠ του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», χρηματοδοτούμενο με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση στην επείγουσα νοσοκομειακή φροντίδα, με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασθενών.

Το νέο ΤΕΠ διαθέτει μεγαλύτερους και πλήρως αναδιαμορφωμένους χώρους, σύγχρονη χωροταξική οργάνωση και πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού περιστατικών, ενώ η ανεξάρτητη είσοδος συμβάλλει στη μείωση του χρόνου μεταφοράς των ασθενών εντός του νοσοκομείου. Παράλληλα, η χωροταξική συνένωση του ΤΕΠ με το Ακτινολογικό Τμήμα επιτρέπει την ταχύτερη διάγνωση και άμεση διεκπεραίωση των επειγόντων περιστατικών, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», το οποίο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη κοινή μεταναστευτική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και η ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή.

Με το νομοσχέδιο:

-θεσπίζεται, για πρώτη φορά, υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών,

-οι αιτήσεις ασύλου στα σύνορα θα εξετάζονται με ταχεία διαδικασία και αυστηρά χρονοδιαγράμματα,

-όσοι δεν λαμβάνουν διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής, με αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου και δυνατότητα παραμονής σε κλειστές ή ελεγχόμενες δομές στα σύνορα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

-προβλέπεται η αξιοποίηση κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών και

-ενισχύεται η συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τη Frontex.

Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη.

Το 2026 είμαστε, σε απόλυτους αριθμούς, ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Από το 2014 έως το 2019, δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι 3η στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και 9η από αιολικά.

Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΔΕΗ είχε μία κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και την αβεβαιότητα, στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, τις διαμορφώνει.

Δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του Φορέα.

Πρόκειται για το «Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-Ε.Φ.Κ.Α.» και την «Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης e-E.Φ.K.A.», παρεμβάσεις που φέρνουν πιο γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική πληροφορία.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα ενοποιεί όλα τα βασικά πληροφοριακά συστήματα σε ένα ενιαίο, διαλειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον και αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της κοινωνικής ασφάλισης. Προβλέπει:

-Ενιαία διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου

-Αυτοματοποιημένες διαδικασίες στις συντάξεις

-Ενισχυμένο έλεγχο και διαφάνεια

-Ταχύτερη προσαρμογή σε αλλαγές

-Σύνδεση με κρίσιμους φορείς όπως η ΑΑΔΕ και το ΓΕΜΗ.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι: ταχύτερες συντάξεις, εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών και άμεση πρόσβαση στο ασφαλιστικό ιστορικό.

Με την έναρξη των νέων αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων, το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν τα ακίνητά τους και να βλέπουν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί για αυτά.

Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό.

Με σχέδιο και συνέπεια υλοποιείται ένα έργο εθνικής σημασίας, που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία των συναλλαγών και τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν αύριο και μεθαύριο σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι με τις εξετάσεις δεν τελειώνει τίποτα. Όλα ξεκινάνε.

Ένας βαθμός μόνο δεν καθορίζει ούτε το μέλλον, ούτε την αξία κανενός ανθρώπου.

Καλή επιτυχία σε όλα σας τα όνειρα.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

Πηγή: skai.gr

