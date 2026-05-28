Εκμεταλλευόμενοι τον πυρετό που επικρατεί παγκοσμίως για την τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι εταιρείες που κατασκευάζουν μικροτσίπ στην Ασία έχουν δει τα κέρδη τους να εκτοξεύονται, με τους εργαζόμενους σε αυτές πλέον να επιδιώκουν να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων αυτών.

Οι μηχανικοί του κλάδου έχουν αναλάβει πλέον κεντρικό ρόλο τους στην επίτευξη του στόχου αυτού: οι εργαζόμενοι της νοτιοκορεατικής εταιρείας Samsung Electronics μόλις πέτυχαν συμφωνία αύξησης μισθών και μεγάλα μπόνους.

Από πού προέρχονται αυτά τα ξαφνικά έσοδα;

Η επέκταση της χρήσης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, μετά την εμφάνιση το 2022 του ChatGPT, οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των κέντρων δεδομένων, οδηγώντας με τη σειρά του σε αύξηση της ζήτησης για εξαρτήματα πυριτίου -ιδίως για τσιπ μνήμης. Ως αποτέλεσμα τα έσοδα των εταιρειών που τα σχεδιάζουν, τα κατασκευάζουν και τα συναρμολογούν έχουν εκτοξευθεί.

Αυτό συνέβη σε δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείας κατασκευής τσιπ μνήμης της Νότιας Κορέας, τη Samsung Electronics και τη SK hynix, η χρηματιστηριακή αξία κάθε μίας ξεπέρασε τον Μάιο το ένα τρισ. δολάρια, φτάνοντας την ταϊβανέζικη TSMC, τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών παγκοσμίως η οποία παράγει προηγμένα μικροτσίπ μεταξύ άλλων για την Apple και την Nvidia. Η Samsung Electronics είδε τα κέρδη της να αυξάνονται κατά περίπου 750% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η τιμή της μετοχής της έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο.

Οι εργαζόμενοι ωφελούνται;

Στις ΗΠΑ οι εργαζόμενοι στους τεχνολογικούς κολοσσούς διαθέτουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της εταιρείας (stock option), γεγονός που τους επιτρέπει να ωφελούνται από την άνοδο της αξίας τους στο χρηματιστήριο.

Αντίθετα από τη Σίλικον Βάλεϊ, στην Ασία στον τομέα των ημιαγωγών «κυριαρχούν περισσότερο τα συνδικάτα», σχολιάζει ο Νιλ Σαχ συνιδρυτής του Counterpoint Research.

Καθώς στην Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα βρίσκεται η πλειονότητα των ταλέντων στην κατασκευή τσιπ, οι μηχανικοί εκεί διαθέτουν «τεράστια» διαπραγματευτική ισχύ, σημειώνει: «Αυτό το άκρως εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό γνωρίζει ότι είναι απαραίτητο, συμβάλλει στα υψηλά περιθώρια κέρδους» των εταιρειών.

Με βάση τη συμφωνία που πέτυχε το συνδικάτο Samsung Electronics Labor Union (SELU), η οποία εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, οι εργαζόμενοι στο τμήμα τσιπ μνήμης της εταιρείας θα δικαιούνται μπόνους έως και σχεδόν 300.000 ευρώ φέτος -- που ισοδυναμεί με το 12% των λειτουργικών κερδών του τμήματος, το οποίο θα καταβληθεί κυρίως σε μετοχές.

Η SK Hynix είχε ήδη εγκρίνει πέρυσι τεράστια μπόνους για τους εργαζόμενούς της.

Μετά τη Samsung ποιες εταιρείες;

Οι εργαζόμενοι στη Samsung είχαν απειλήσει με απεργία 18 ημερών, η οποία «θα ήταν σίγουρα η σημαντικότερη απεργία στην ιστορία της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών», προκαλώντας σοβαρές αναταραχές στην τεχνολογική εφοδιαστική αλυσίδα, σχολίασε ο ερευνητής Καπ Σέολ.

Μετά τις εξελίξεις στη Samsung, πληροφορίες έκαναν λόγο για δυσαρέσκεια με τα μπόνους στον ταϊβανέζικο κολοσσό TSMC.

«Στο μέτρο που η εταιρεία θα συνεχίσει την ανάπτυξή της, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το ετήσιο ποσοστό αύξησης της συμμετοχής των εργαζομένων μας στα κέρδη (...) θα ξεπεράσει αυτό του προηγούμενου έτους», σχολίασε απλώς η εταιρεία.

Ο επικεφαλής της Σι Σι Γουέι συμμετείχε χθες Τετάρτη σε σύσκεψη στη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στο θέμα των μπόνους των εργαζομένων σε ένα κλίμα «ήρεμο και φιλικό», διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της TSMC, ενώ πρόσθεσε ότι τα μπόνους αναμένεται να αυξηθούν «κατά περισσότερο από 30%» σε ετήσια βάση.

Πέρα από τις εταιρείες κατασκευής τσιπ, το παράδειγμα της Samsung τροφοδοτεί συνδικαλιστικά αιτήματα και σε άλλους τομείς στη Νότια Κορέα (βιομηχανία, βιοτεχνολογία, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική).

Σε γενικές γραμμές, αυτοί που ωφελούνται κυρίως από την αύξηση των κερδών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι οι μέτοχοι των εταιρειών και στη συνέχεια τα ανώτερα στελέχη και τέλος οι εργαζόμενοι που διαθέτουν stock option, σύμφωνα με τον Νιλ Σαχ. Πιο μετά έρχονται οι μηχανικοί που ασχολούνται με την κατασκευή ημιαγωγών, κάποιοι από τους οποίους ζητούν μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών.

Στην καλιφορνέζικη εταιρεία τσιπ Nvidia, την εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία παγκοσμίως (περίπου 5 τρισεκ. δολάρια), πολλοί εργαζόμενοι με δικαιώματα αγοράς μετοχών έγιναν ξαφνικά εκατομμυριούχοι, εξηγεί ο Σαχ. «Πολλοί από αυτούς έφυγαν και έγιναν επενδυτές»... ή συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα.

Πηγή: skai.gr

