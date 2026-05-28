Αυξημένη διάθεση για ταξίδια φαίνεται πως δείχνουν οι Έλληνες ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τα στοιχεία για κρατήσεις από τις 29 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2026 να καταγράφουν σημαντική άνοδο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την Booking.com.

Τα στοιχεία βασίζονται σε αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν από χρήστες στην Ελλάδα το διάστημα 4-11 Απριλίου 2026, με ημερομηνίες check-in από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, οι αναζητήσεις από χρήστες στην Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 21% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας ότι η ταξιδιωτική πρόθεση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει ο εσωτερικός τουρισμός, καθώς το ενδιαφέρον για προορισμούς εντός Ελλάδας καταγράφει αύξηση 33%. Η Αθήνα παραμένει στην κορυφή των αναζητήσεων, διατηρώντας την πρώτη θέση, παρά τη μικρή μείωση 5% σε σχέση με πέρυσι. Σημαντική παρουσία στη δεκάδα έχει και η Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, σημειώνοντας άνοδο 33% στις αναζητήσεις.

Τη μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα στους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς καταγράφει το Ναύπλιο, το οποίο βρίσκεται στην όγδοη θέση, με εντυπωσιακή άνοδο 115% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη στροφή αρκετών ταξιδιωτών προς πιο κοντινές, ευέλικτες και εύκολα προσβάσιμες αποδράσεις εντός Ελλάδας. Στη δεκάδα συναντάται και η πόλη των Χανίων, με αύξηση 13%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της Κρήτης ως επιλογής για σύντομες αποδράσεις.

Στους διεθνείς προορισμούς, η Ρώμη και το Παρίσι παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα, παρά τις οριακές μειώσεις 3% και 2%. Την ίδια ώρα, η Βουδαπέστη αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς του εξωτερικού, με αύξηση 43%, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει και η Κωνσταντινούπολη, η οποία βρίσκεται στην έβδομη θέση. Το Μιλάνο, στην έκτη θέση, κινείται επίσης ανοδικά, με αύξηση 7%. Αντίθετα, η Βαρκελώνη, παρότι παραμένει μέσα στους δέκα δημοφιλέστερους προορισμούς, καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση, με τις αναζητήσεις να μειώνονται κατά 35% σε σχέση με πέρυσι.

Συνολικά, τα στοιχεία σκιαγραφούν μια ταξιδιωτική αγορά σε έντονη κινητικότητα, με τους Έλληνες να συνδυάζουν τους κλασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς με αυξημένο ενδιαφέρον για αποδράσεις εντός Ελλάδας. Προορισμοί όπως το Ναύπλιο και η Θεσσαλονίκη κερδίζουν έδαφος, ενώ η άνοδος πόλεων όπως η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη δείχνει ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν και εναλλακτικές επιλογές στο εξωτερικό, πέρα από τις πιο παραδοσιακές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Πηγή: skai.gr

