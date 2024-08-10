Ελβετία: Πωλείται το ιστορικό ξενοδοχείο στις Άλπεις που φιλοξένησε έργα καλλιτεχνών

Το ξενοδοχείο Furka Βlick, που από το 1983 έως το 1999 ήταν ο χώρος του Furk'art - συνεχιζόμενου πρότζεκτ του Ελβετού γκαλερίστα Marc Hostettler στο οποίο συμμετείχαν περίπου εξήντα καλλιτέχνες μετά από πρόσκλησή του διατίθεται προς πώληση.

Χτισμένο στο ορεινό πέρασμα Furka Pass των ελβετικών Άλπεων, το ξενοδοχείο του 19ου αιώνα φιλοξένησε έργα καλλιτεχνών, όπως οι Μαρίνα Αμπράμοβιτς, Ντάνιελ Μπούρεν Τζέιμς Λι Μπάιαρς, Ρίτσαρντ Λονγκ, Ρόμαν Σίνγκνερ, Γκρέτσεν Φάουστ.

Τα ριγέ παραθυρόφυλλα του Μπούρεν κοσμούν το ξενοδοχείο και το εστιατόριο του και η είσοδος σχεδιάστηκαν από τον Ρεμ Κούλχαας τη δεκαετία του 1990.

Ο Marc Hostettler το 1978 αγόρασε το Hotel Furka Blick. Κάλεσε τους καλλιτέχνες να περάσουν μέρος του καλοκαιριού για να δημιουργήσουν, να επέμβουν στο τοπίο, να αφήσουν ίχνη στα κτίρια, να έρθουν αντιμέτωποι με το «άλλο» κοινό: τουρίστες, περιπλανώμενους, ποδηλάτες.

O Hostettler το 2004 πούλησε το ακίνητο και ορισμένα από τα βοηθητικά του κτίρια στον κληρονόμο της Ricola lozenge Alfred Richterich, το ίδρυμα του οποίου κάλυψε το κόστος για τις εργασίες συντήρησης του χώρου. Το Ινστιτούτο Furkablick συντήρησε τα έργα τέχνης, ανακαίνισε τα κτίρια και έκανε περιορισμένο αριθμό πρόσθετων παρεμβάσεων, η πιο πρόσφατη από τις οποίες είναι το «À vendre» (Προς Πώληση) του Guillaume Bijl, που αποκαλύφθηκε αυτό το καλοκαίρι, αναφέρει το arforum. Η πινακίδα παραπέμπει στο έργο του καλλιτέχνη το 1986 «Zu Vermieten» (Προς Ενοικίαση) σε ένα άλλο κτίριο στην περιοχή, που απέκτησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 Βέλγος γλύπτης.

Λεπτομέρειες για το πρότζεκτ Furkart και το ξενοδοχείο περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Furkart ephemera», το οποίο δημιουργήθηκε από τον Thomas Rodriguez. Στον τόμο συγκεντρώθηκε όλο το επικοινωνιακό υλικό που εκδόθηκε από τον ιδρυτή του πρότζεκτ Marc Hostettler, καρτ ποστάλ, δελτία Τύπου, προγράμματα και παρουσιάζονται τα έργα και όλοι οι καλλιτέχνες που πήραν μέρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.