Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 28χρονη μητέρα του ανήλικου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας της περιοχής, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι, όπου εντοπίστηκε το παιδί. Οι δύο γυναίκες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες βρέθηκε στο νερό. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 11:45 χθες το πρωί και ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

