Η Ρωσία κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε «ομοσπονδιακό επίπεδο» την περιοχή του Κουρσκ μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή από την Ουκρανία και έστειλε ενισχύσεις, τέσσερις ημέρες αφότου εκατοντάδες ουκρανικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα, στη μεγαλύτερη επίθεση σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι ενισχύσεις κατευθύνονται προς την περιοχή του Κουρσκ για να αντιμετωπίσουν την επιδρομή της Ουκρανίας. Η Ρωσία έστειλε συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης Grad, πυροβολικό και άρματα μάχης, ανέφερε το πρακτορείο RIA-Novosti, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν πραγματοποιήσει ραγδαίες προόδους τις τελευταίες ημέρες, διεισδύοντας σύμφωνα με πληροφορίες έως και 35 χιλιόμετρα σε ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου που εδρεύει στις ΗΠΑ .

Το Rybar, ένα ρωσικό στρατιωτικό ιστολόγιο, ανέφερε ότι οι ουκρανικές μονάδες έμπαιναν από χωριό σε χωριό και έστηναν ενέδρες κατά των ρωσικών ενισχύσεων.

Μάλιστα, το Κίεβο εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones πλήττοντας αεροπορική βάση και καταστρέφοντας αποθήκες πυρομαχικών στην πόλη Λίπετσκ που βρίσκεται βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος.

«Η επιχειρησιακή κατάσταση στην περιοχή του Κουρσκ παραμένει δύσκολη», δήλωσε στο Telegram ο κυβερνήτης του Κουρσκ, Αλεξέι Σμιρνόφ.

Δύο ημέρες αφότου ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου Βαλερί Γκερασίμοφ ανέφερε στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η προέλαση είχε σταματήσει, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι οι δυνάμεις της «συνεχίζουν να αποκρούουν μια απόπειρα εισβολής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Περισσότεροι από χίλιοι στρατιώτες μαζί με περίπου τριάντα τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα από την περιοχή Σούμι της Ουκρανίας βόρεια του Χάρκοβο πιστεύεται ότι πέρασαν τα σύνορα στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας την Τρίτη.

Ενώ το Κίεβο δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για την επίθεση, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία πρέπει να « αισθανθεί» τις συνέπειες του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι, μάλιστα, επαίνεσε τον στρατό του την για την ικανότητά του «να εκπλήσσει» και να επιτυγχάνει, χωρίς, ωστόσο, να αναφέρεται ρητά στο Κουρσκ.

Ενώ φιλοουκρανικές πολιτοφυλακές που αποτελούνται από Ρώσους υπηκόους που αντιτίθενται στον Πούτιν, όπως η Λεγεώνα της Ελευθερίας της Ρωσίας, έχουν πραγματοποιήσει αρκετές διασυνοριακές επιδρομές στο παρελθόν, αυτή είναι η πρώτη επίθεση που περιλαμβάνει ουκρανικά στρατεύματα.

Υποτονική απάντηση της Ρωσίας

Η Μόσχα έχει δεχτεί πυρά για την αργή της απόκριση στην ουκρανική επίθεση – κυρίως επειδή θεωρείτο ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν ενισχύσει τις αμυντικές τους γραμμές στον απόηχο των προηγούμενων εισβολών στην περιοχή του Μπέλγκοροντ πέρυσι.

Στρατιωτικός μπλόγκερ που συνδέεται με το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προειδοποίησαν επανειλημμένα τη στρατιωτική διοίκηση τους για ουκρανικές δυνάμεις που συγκεντρώνονταν κατά μήκος των συνόρων με την περιοχή του Κουρσκ, αλλά απέτυχε να προετοιμαστεί για μια πιθανή εισβολή, ανέφερε στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου.

Τα προβλήματα επικοινωνίας εντός του ρωσικού στρατού μπορεί να ευθύνονται για την υποτονική απάντηση, είπε ο Γκραντ, προσθέτοντας: "Κανείς δεν θέλει να πει άσχημα νέα στο αφεντικό, γι' αυτό λένε ψέματα και τελικά όταν η αλήθεια αποκαλυφθεί, είναι ήδη πολύ αργά. Ο Πούτιν δεν ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει».

Γιατί η Ουκρανία εισέβαλε στη Ρωσία

Όπως εξηγούν αναλυτές, η Ουκρανία ενδεχομένως να επιδιώκει την απομάκρυνση των ρωσικών δυνάμεων από το μέτωπο της μάχης στην ανατολική Ουκρανία ή της κατάληψης και διατήρησης ρωσικού εδάφους για χρήση ως διαπραγματευτικό στοιχείο.

Παράλληλα, το Κίεβο μπορεί επίσης να επιδιώκει να δελεάσει ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη προς το Κουρσκ, όπου μπορεί να είναι ευάλωτα στους επίγειους πυραύλους αεράμυνας του και να τα αποτρέψει από τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εναντίον των πρόσφατα αποκτηθέντων μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Ουκρανίας από τη Δύση.

Η αιφνιδιαστική χερσαία επίθεση σε ρωσικό έδαφος εν μέρει, εκτιμούν, ότι έχει να κάνει με το να «φέρει τον πόλεμο εντός της Ρωσίας και να υπονομεύει τον Πούτιν και την αξιοπιστία του στρατού».



