Η ρωσική κυβέρνηση έδωσε εντολή στις τράπεζες της χώρας να αναλάβουν οι ίδιες την κατάρριψη των ουκρανικών drones, καλύπτοντας μάλιστα εξολοκλήρου και το κόστος.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Sberbank, της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, να έχουν συστήματα αεράμυνας και να εξοπλίζουν το προσωπικό ασφαλείας τους με αντι-drone οπλισμό.

Το οικονομικό βάρος της αγοράς αυτού του εξοπλισμού θα επιβαρύνει αποκλειστικά τις ίδιες τις τράπεζες, σύμφωνα με σχετική δήλωση του Ανατόλι Ακσάκοφ, προέδρου της οικονομικής επιτροπής της Κρατικής Δούμας.

Παράλληλα, ο Αλεξάντερ Σόκιν, επικεφαλής του ισχυρότερου επιχειρηματικού λόμπι της Ρωσίας, ανέφερε πως δήλωσε στον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι εταιρείες είναι έτοιμες να αγοράσουν όπλα και εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, προκειμένου να αμυνθούν απέναντι στις ουκρανικές επιθέσεις.

Η νέα αυτή οδηγία έρχεται σε μια περίοδο που η Μόσχα δίνει μάχη για να προστατεύσει το έδαφός της από τα ουκρανικά πλήγματα. Καθώς η ρωσική αεράμυνα ρίχνει το βάρος της στην προστασία της πρωτεύουσας και άλλων στρατηγικών περιοχών, πολλές πόλεις και υποδομές παραμένουν εκτεθειμένες.

Οι δυνάμεις του Κιέβου στοχεύουν συστηματικά εγκαταστάσεις εντός της Ρωσίας που χρησιμοποιούνται είτε για τη διεξαγωγή είτε για τη χρηματοδότηση του πολέμου. Στο στόχαστρο βρίσκονται από πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και αεροδρόμια, μέχρι διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες καυσίμων, αγωγοί, δίκτυα φυσικού αερίου, καθώς και εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών και στρατιωτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έναρξη μιας εκστρατείας «συστηματικών» επιθέσεων εναντίον του Κιέβου, οι οποίες θα στοχεύουν τα «κέντρα λήψης αποφάσεων» της ουκρανικής πρωτεύουσας. Η Μόσχα προέτρεψε τους ξένους πολίτες και τους διπλωμάτες «να εγκαταλείψουν την πόλη το συντομότερο δυνατό», ενώ κάλεσε και τους μόνιμους κατοίκους του Κιέβου να αποφεύγουν τα δημόσια κτίρια. Από την πλευρά της, η Ουκρανία χαρακτήρισε τις ρωσικές απειλές ως «εκβιασμό» και κάλεσε τους διεθνείς συμμάχους της να αγνοήσουν την προειδοποίηση.

Πηγή: skai.gr

