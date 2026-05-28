Οι δηλώσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο είναι ένα μέρος από κάποια δημοσιεύματα - δηλώσεις, που σχολιάζουν τη διαιτησία στον τελικό του Final 4 της Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ανάρτησή του σχολίασε αυτές τις δηλώσεις στοχεύοντας στην Euroleague, ως ένα βαθμό κρίνοντας την αντίδρασή της.

«Στον Παναθηναϊκό είναι οι τρελοί που μιλούν πρώτοι. Ξέρετε… οι τύποι που λέγονται κακοί, που παίρνουν πρόστιμα και τιμωρίες. Και μετά… η ιστορία μιλάει από μόνη της. Παίκτες, προπονητές, κλαμπ όλοι, πέρα από το να βλέπουν, μιλούν για τα προφανή. Είτε βάλτε πρόστιμο σε όλους μας μέχρι να μην έχετε άλλο περιεχόμενο, ή κοιτάξτε σοβαρά το θέμα», γράφει ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ.

Να θυμίσουμε ότι πολλές φορές και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Εργκιν Αταμαν έχουν τιμωρηθεί από την Euroleague για κρίσεις - σχόλια που έχουν κάνει κατά της διαιτησίας. Κάτι που τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί σε όσα σχόλια έχουν ακολουθήσει για τη διαιτησία του τελικού.

Καλεί λοιπόν, της διοργανώτρια Αρχή είτε να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο κρίσεις των Ισπανών για τη διαιτησία που έχουν γίνει είτε -εφόσον δεν προχωρήσει σε κάποια αντίδραση τέτοια η διοργανώτρια Αρχή τότε να κοιτάξει σοβαρά το θέμα και να προσπαθήσει να το λύσει.

