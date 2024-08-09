Βίντεο: Ουκρανοί στρατιώτες στα γραφεία της Gazprom στο Κουρσκ – Δείτε βίντεο

Βίντεο με Ουκρανούς στρατιώτες, οι οποίοι φέρεται να βρίσκονται στα γραφεία της ρωσικής εταιρείας φυσικού αερίου Gazprom στη Σούντζα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, είδε το βράδυ της Παρασκευής το φως της δημοσιότητας. Οι Ουκρανοί εμφανίζονται να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της χώρας τους.



Η Gazprom θα συνεχίσει να στέλνει φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας στην Ευρώπη υποστήριξε πάντως την Τετάρτη η διαχειρίστρια εταιρεία διαμετακόμισης φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Οι δυνάμεις του Κιέβου κατέλαβαν τον σταθμό μέτρησης της ρωσικής εταιρείας κοντά στη συνοριακή πόλη Σούντζα. Η Σούντζα είναι το τελευταίο επιχειρησιακό σημείο για τις ρωσικές εξαγωγές αερίου διά μέσου αγωγών προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας.

Η οδός διαμετακόμισης που χρησιμοποιείται για τις παραδόσεις του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας εξακολουθεί να λειτουργεί, διευκρίνισε πάντως την Πέμπτη ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουσένκο, μετά από αναφορές για εχθροπραξίες στον σταθμό διαμετακόμισης φυσικού αερίου της Σούντζα. Διευκρίνισε επίσης ότι η Ουκρανία δεν είχε επικοινωνήσει με τη Ρωσία σχετικά με την κατάσταση στη διαμετακόμιση φυσικού αερίου.

Μόλις 60 χλμ. βορειοδυτικά από την Σούντζα βρίσκεται ο ρωσικός πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ. Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν πραγματοποιήσει ραγδαίες προόδους τις τελευταίες ημέρες, διεισδύοντας σύμφωνα με πληροφορίες έως και 35 χιλιόμετρα σε ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου που εδρεύει στις ΗΠΑ .

