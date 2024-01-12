Με Typhoon από το Ακρωτήρι τα «αναγκαία» βρετανικά χτυπήματα κατά των Χούθι

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με δύο ζεύγη αεροσκαφών τύπου Typhoon FGR4 που απογειώθηκαν από τη βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο συμμετείχε η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου στα υπό αμερικανική ηγεσία πλήγματα κατά στόχων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Τα αεροσκάφη, που υποστηρίζονταν από αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού καυσίμων τύπου Voyager, χρησιμοποίησαν τους κατευθυνόμενους πυραύλους Paveway IV για τα χτυπήματα «ακριβείας» που κατάφεραν στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, τα αεροσκάφη αυτά έπληξαν κτίρια στην περιοχή Μπάνι στη ΒΔ Υεμένη από όπου οι Χούθι απογείωναν drone για αναγνωριστικές πτήσεις και για επιθέσεις, καθώς και στρατιωτικό αεροδρόμιο στην πόλη Αμπς, από όπου εκτοξεύονταν πύραυλοι κρουζ και drone προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Το βρετανικό υπουργείο κάνει λόγο για «προσεκτικά συντονισμένη» επίθεση κατά καίριων εγκαταστάσεων των Χούθι ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα των ανταρτών να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο με επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

On Thursday evening, @RoyalAirForce Typhoons successfully conducted precision strikes against Houthi military targets in Yemen.



This action was taken jointly with the US in response to repeated Houthi attacks on ships in the Red Sea.



Full statement ➡️ https://t.co/m2SODThJoH pic.twitter.com/pVjNeo57qU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 12, 2024

Τονίζεται επίσης ότι στο σχεδιασμό των χτυπημάτων δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους αμάχους, ως εκ τούτου αποφασίστηκε η επιχείρηση να γίνει νύχτα.

«Τα λεπτομερή αποτελέσματα των πληγμάτων αξιολογούνται, αλλά οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι η ικανότητα των Χούθι να απειλούν την εμπορική ναυτιλία έχει υποστεί πλήγμα», λέει το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

Ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς σχολίασε πως «η απειλή για αθώες ζωές και για το παγκόσμιο εμπόριο έχει γίνει τόσο μεγάλη που αυτή η δράση ήταν όχι μόνο αναγκαία, αλλά αποτελούσε και καθήκον μας ώστε να προστατεύσουμε πλοία και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Νωρίτερα μέσα στη νύχτα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ είχε δηλώσει πως οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι «δεν μπορούν να συνεχιστούν».

Είχε κάνει λόγο για προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ελεύθερης ροής του εμπορίου με «περιορισμένη, αναγκαία και αναλογική δράση αυτοάμυνας» μαζί με τις ΗΠΑ και με μη επιχειρησιακή υποστήριξη από την Ολλανδία, τον Καναδά και το Μπαχρέιν, ώστε να υποβαθμιστούν οι στρατιωτικές δυνατότητες των Χούθι και να προστατευθεί η παγκόσμια ναυτιλία.

Ο κ. Σούνακ πρόσθεσε πως το Βασιλικό Ναυτικό συνεχίζει να περιπολεί την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της πολυεθνικής Επιχείρησης Prosperity Guardian για αποτροπή της επιθετικότητας από τους Χούθι, τους οποίους κάλεσε να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και να κάνουν βήματα αποκλιμάκωσης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε ενημερώσει αργά το βράδυ της Πέμπτης για την επίθεση το υπουργικό συμβούλιο, την αντιπολίτευση και τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων, αφού η απόφαση είχε προκριθεί σε συνεδριάσεις της επιτροπής Cobra και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

