Τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη είχαν στόχο υποδομές όπως ραντάρ και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να εξαπολύονται drones και πύραυλοι, προκειμένου να μειωθούν οι δυνατότητές τους να πλήττουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

«Η επιχείρηση αυτή είχε σκοπό να διαλυθεί και να υποβαθμιστεί η δυνατότητα των Χούθι να θέτουν σε κίνδυνο τους ναυτικούς και το διεθνές εμπόριο σε μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διελεύσεις όλου του κόσμου», ανέφερε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ, αν κρίνουν πως είναι «αναγκαίο», θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

