Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πεντάγωνο: Τα πλήγματα στην Υεμένη είχαν στόχους ραντάρ και υποδομές για drones και πυραύλους

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διεμήνυσε πως εάν οι ΗΠΑ, κρίνουν πως είναι «αναγκαίο», θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα

Αμερικανός Υπουργός Αμυνας

Τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη είχαν στόχο υποδομές όπως ραντάρ και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να εξαπολύονται drones και πύραυλοι, προκειμένου να μειωθούν οι δυνατότητές τους να πλήττουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

«Η επιχείρηση αυτή είχε σκοπό να διαλυθεί και να υποβαθμιστεί η δυνατότητα των Χούθι να θέτουν σε κίνδυνο τους ναυτικούς και το διεθνές εμπόριο σε μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διελεύσεις όλου του κόσμου», ανέφερε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ, αν κρίνουν πως είναι «αναγκαίο», θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λόιντ όστιν ΗΠΑ Υεμένη πλήγματα Χούθι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark