Τα έσοδα της Διώρυγας του Σουέζ μειώθηκαν κατά 40% εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι

Τα έσοδα της Διώρυγας του Σουέζ (Αίγυπτος), εκπεφρασμένα σε δολάρια, έχουν μειωθεί κατά 40% από την αρχή της χρονιάς σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Οσάμα Ράμπι, επικεφαλής της αρχής που τη διαχειρίζεται, καθώς οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εξώθησαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν πλέον αυτή τη θαλάσσια οδό καίριας σημασίας.

Η κίνηση των πλοίων μειώθηκε κατά 30% την περίοδο από την 1η ως την 11η Ιανουαρίου φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της περασμένη χρονιάς, εξήγησε ο κ. Ράμπι κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής που προβλήθηκε αργά χθες βράδυ.

Ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τη Διώρυγα του Σουέζ μειώθηκε στα 544 το διάστημα αυτό έναντι 777 πέρυσι, διευκρίνισε.

Η Διώρυγα του Σουέζ είναι πηγήσυναλλάγματος-κλειδί για την πολυπληθέστερη αραβική χώρα και το Κάιρο προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδα τα τελευταία χρόνια, προχωρώντας σε διαπλάτυνσή της το 2015. Νέες εργασίες διαπλάτυνσης βρίσκονται σε εξέλιξη το τρέχον διάστημα.

Σύμφωνα με τον κ. Ράμπι, κάποιες ναυτιλιακές που επείγονται να εκτελέσουν δρομολόγια στέλνουν τα πλοία τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, περνώντας από το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ενώ άλλες περιμένουν να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια δεν ξεπεράστηκαν με εκπτώσεις και άλλα κίνητρα που προσέφερε η αρχή της Διώρυγας, αναγνώρισε.

Ωστόσο προσπάθησε να φανεί καθησυχαστικός, κρίνοντας πως «πολύ μεγάλο μέρος» των εμπορικών πλοίων «θα επιστρέψουν» στα δρομολόγια μέσω της Διώρυγας του Σουέζ «αφού τελειώσει το ζήτημα αυτό».

Ο επικεφαλής της αρχής της Διώρυγας έκανε τις δηλώσεις αυτές μερικές ώρες προτού οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπολύσουν πυραυλικά πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

