Με το βλέμμα στην Τεχεράνη για την «παρτίδα που ακόμη δεν έχει τελειώσει»

Της Αθηνάς Παπακώστα

Τη στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Σφυρί του Μεσονυχτίου» τη γνώριζε μία σφικτή ομάδα ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό άκρα μυστικότητα, η Ουάσινγκτον στόχευσε τις τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν - και μέσα σε 25 λεπτά τις είχε βομβαρδίσει, αιφνιδιάζοντας πλήρως την Τεχεράνη, αλλά και την υφήλιο.

Είχε προηγηθεί μία εβδομάδα (και κάτι) σφοδρών και ολοένα περισσότερο κλιμακούμενων συγκρούσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να… εξασκείται στους χρησμούς, διεξάγοντας έναν πόλεμο νεύρων για το εάν θα πατήσει, ή όχι, το κουμπί της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η χαραμάδα της διπλωματίας που επέτρεψε ο ίδιος να ξεπροβάλει την περασμένη Πέμπτη αποδείχθηκε, τελικά, μπλόφα και τώρα ειδικοί και μη, μιλούν για ένα ρίσκο του Τραμπ με τις συνέπειές του να είναι, τουλάχιστον, ορατές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν, πλέον, εισέλθει στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Επτά βομβαρδιστικά stealth B-2 Spirit. 14 βόμβες «bunker-buster» (διατρητικές βόμβες, GBU-57 «Massive Ordnance Penetrator»). Δεκάδες πύραυλοι Tomahawk και περισσότερα από 125 στρατιωτικά αεροσκάφη βρήκαν στόχο και η Τεχεράνη πλέον προειδοποιεί με «αιώνιες συνέπειες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό του διάγγελμα περιέγραψε τα χτυπήματα των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ως «θεαματική στρατιωτική επιχείρηση», υπογραμμίζοντας ότι και οι τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν «απολύτως και ολοκληρωτικά εξαλειφθεί». Ο επικεφαλής όμως του Μεικτού Επιτελείου Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατηγός Νταν Κέιν, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, πήρε απόσταση, τρόπον τινά, από τους ισχυρισμούς Τραμπ περί ολοκληρωτικής καταστροφής.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες από τη MaxarTechnologies, στην υπόγεια πυρηνική «εγκατάσταση-οχυρό», εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό φαίνονται πλέον έξι κρατήρες και δεν αποκλείεται να αποτελούν το σημείο εισόδου των βομβών «bunker – buster» - οι οποίες άλλωστε είναι σχεδιασμένες για να διαπερνούν πολλαπλά επίπεδα ενισχυμένου σκυροδέματος.

Η έκταση της ζημιάς κάτω από την επιφάνεια της γης δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί, τόνισε ο στρατηγός Κέιν – εν αντιθέσει με τον Χέγκσεθ που επαναλάμβανε όσα είχε πει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα ξημερώματα της Κυριακής. Την ίδια στιγμή, οι ιρανικές αρχές έσπευδαν να αρνηθούν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει καταστραφεί.

Τα επτά stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit απογειώθηκαν από το Μιζούρι και διανύοντας μία απόσταση 7.000 μιλίων κατευθύνθηκαν - έπειτα από πολλαπλούς εναέριους ανεφοδιασμούς – «αθόρυβα» προς τη Μέση Ανατολή. Διέσχισαν τον Ατλαντικό Ωκεανό, τη Μεσόγειο Θάλασσα και έφτασαν στον εναέριο χώρο του Ιράν για να πλήξουν Φορντό και Νατάνζ. Συγχρόνως, ως… δόλωμα επιπλέον Β-2 βομβαρδιστικά κατευθύνονταν πάνω από τον Ειρηνικό.

Το πρώτο από τα B-2 έριξε τις δύο πρώτες «bunker buster» στις δύο τα ξημερώματα, τοπική ώρα, ενώ υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους Tomahawk που έπληξαν το Ισφαχάν. Συνολικά, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 75 προηγμένα όπλα, μεταξύ αυτών και συνολικά 14 διατρητικές βόμβες βάρους 30.000 λιβρών, ενώ στην επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου» χρησιμοποιήθηκαν και 125 πολεμικά αεροσκάφη.

Ο Τραμπ παρακολουθούσε την εξέλιξη των αμερικανικών βομβαρδισμών από την αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Παρόντες ήταν - μεταξύ άλλων - επίσης ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο επικεφαλής του μικτού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν. Η διευθύντρια Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

«O πρόεδρος Τραμπ κι εγώ συχνά λέμε "ειρήνη διά της ισχύος". Πρώτα έρχεται η ισχύς και στη συνέχεια η ειρήνη», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου πανηγυρίζοντας και ευχαριστώντας τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που προειδοποιούσε το Ιράν τονίζοντας ότι πλέον έχει μπροστά του δύο επιλογές: είτε την τραγωδία, είτε την ειρήνη.

Τώρα το βλέμμα όλων στρέφεται προς την Ισλαμική Δημοκρατία και το είδος των αντιποίνων που θα επιλέξει με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, το ιρανικό κοινοβούλιο – σύμφωνα με ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης – να έχει ήδη συμφωνήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και σύμβουλο του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεί, να ξεκαθαρίζει και πως η παρτίδα ακόμη δεν έχει τελειώσει και πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να κατέχει στοκ εμπλουτισμένου ουρανίου αλλά και πως οι αμερικανικές βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιθέσεις των ΗΠΑ αποτελούν νόμιμους στόχους για την Τεχεράνη.

