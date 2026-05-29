Η Mercedes-Benz κινδυνεύει να βρεθεί εκτός αμερικανικής αγοράς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η νέα διακομματική νομοθετική πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στον περιορισμό της κινεζικής εμπλοκής στην αμερικανική αγορά αυτοκινήτου, ενδέχεται να συμπαρασύρει και τη Mercedes-Benz

Το νομοσχέδιο, με τίτλο Motor Vehicle Modernization Act of 2026, θα απαγορεύει στις αυτοκινητοβιομηχανίες που διαθέτουν «οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση μετοχική συμμετοχή από κυβέρνηση ξένης αντίπαλης χώρας»

Ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Mercedes-Benz είναι η κρατική κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BAIC (πρώην Beijing Automotive Industrial Corp.)

Περιλαμβάνει εξαιρέσεις για εταιρείες που υποστηρίζονται από την Κίνα, όχι όμως όταν αυτές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στην κινεζική κυβέρνηση

Η Mercedes-Benz κινδυνεύει να αποκλειστεί από την αμερικανική αγορά, καθώς νομοσχέδιο που προωθείται στο Κογκρέσο θα μπορούσε να της απαγορεύσει την κατασκευή και πώληση νέων οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα διακομματική νομοθετική πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στον περιορισμό της κινεζικής εμπλοκής στην αμερικανική αγορά αυτοκινήτου, ενδέχεται να συμπαρασύρει και τη Mercedes-Benz, εκτός εάν το νομοσχέδιο τροποποιηθεί ή ο μεγαλύτερος μέτοχός της εκποιήσει το μερίδιό του.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο Motor Vehicle Modernization Act of 2026, θα απαγορεύει στις αυτοκινητοβιομηχανίες που διαθέτουν «οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση μετοχική συμμετοχή από κυβέρνηση ξένης αντίπαλης χώρας», όπως η Κίνα, να εισάγουν, να πωλούν ή να κατασκευάζουν οχήματα προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Mercedes-Benz είναι η κρατική κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BAIC (πρώην Beijing Automotive Industrial Corp.), η οποία κατέχει ποσοστό 9,98%. Οι πιθανές επιπτώσεις της νομοθεσίας για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν είχαν αναφερθεί μέχρι σήμερα.

Πολλά πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και μίλησαν στο CNBC έκαναν λόγο για «γκρίζες ζώνες» στη διατύπωσή του, οι οποίες, ανάλογα με την ερμηνεία τους, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απαγόρευση δραστηριοποίησης της Mercedes-Benz στις ΗΠΑ.

Δύο πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι πιστεύουν πως το νομοσχέδιο, όπως είναι σήμερα διατυπωμένο, θα απαγόρευε τη δραστηριότητα της εταιρείας.

«Η διατύπωση δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας», δήλωσε πρώην σύμβουλος πολιτικής για την αυτοκινητοβιομηχανία και σύμβουλος που κλήθηκε να αξιολογήσει το νομοσχέδιο.

Ανώτατο όριο στην ξένη ιδιοκτησία

Το νομοσχέδιο κατατίθεται σε μια περίοδο κατά την οποία βουλευτές και από τα δύο κόμματα επιδιώκουν να αποτρέψουν τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες από το να αποκτήσουν ισχυρή παρουσία στην αμερικανική αγορά, παρότι η κινεζική συμμετοχή είναι ήδη διάχυτη σε τμήματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το νομοσχέδιο, το οποίο έχει καταθέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μπρετ Γκάθρι (Ρεπουμπλικανός από το Κεντάκι), αποτελεί προς το παρόν πρωτοβουλία μόνο της Βουλής και δεν συνοδεύεται από αντίστοιχο νομοσχέδιο στη Γερουσία.

Περιλαμβάνει εξαιρέσεις για εταιρείες που υποστηρίζονται από την Κίνα, όχι όμως όταν αυτές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στην κινεζική κυβέρνηση.

Αυτοκινητοβιομηχανίες που κατασκευάζουν επιβατικά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες επί τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από τις απαγορεύσεις. Ωστόσο, το νομοσχέδιο διευκρινίζει ότι η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για εταιρείες στις οποίες υπάρχει «οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση μετοχική συμμετοχή κυβέρνησης ξένης αντίπαλης χώρας».

Η Κίνα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των «ξένων αντιπάλων» μαζί με τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εταιρείες με τέτοια μετοχική σύνθεση θα απαγορεύεται να κατασκευάζουν, να πωλούν ή να εισάγουν οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες για πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας.

Δεν είναι σαφές από πού προήλθε η συγκεκριμένη διατύπωση σχετικά με τη μετοχική σύνθεση ή αν η Mercedes-Benz βρέθηκε στο στόχαστρο ακούσια. Ωστόσο, η κινεζική συμμετοχή σε εταιρείες αποτελεί μείζον ζήτημα για πολλούς Αμερικανούς πολιτικούς.

Ο Ντάνιελ Κέλι, εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τις πιθανές επιπτώσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Mercedes-Benz.

Εκπρόσωπος της Mercedes-Benz, η οποία διαθέτει δύο μεγάλα εργοστάσια συναρμολόγησης στις ΗΠΑ και απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζομένους στη χώρα, επίσης αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενος την πολιτική της εταιρείας να μην τοποθετείται για εκκρεμή νομοθετήματα.

Παρότι η BAIC είναι εταιρεία που ανήκει στο κινεζικό κράτος, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης περιορισμούς για εταιρείες που «ελέγχονται από» ξένο αντίπαλο, όρος που ορίζεται ως συμμετοχή 15% από «ένα πρόσωπο ή συνδυασμό ξένων προσώπων».

Ο δεύτερος μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Mercedes-Benz είναι ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος Λι Σουφού, ιδρυτής και πρόεδρος της κινεζικής Geely, μέσω της επενδυτικής του εταιρείας Tenaciou3 Prospect Investment. Το ποσοστό του ανέρχεται στο 9,69% των μετοχών της Mercedes-Benz.

Συνολικά, ο Σουφού και η BAIC κατέχουν το 19,67% της Mercedes-Benz Group AG, της μητρικής εταιρείας της αυτοκινητοβιομηχανίας, των εμπορικών της σημάτων και των χρηματοοικονομικών της υπηρεσιών.

Ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα περιλαμβάνει παρόμοια πρόβλεψη για όριο ιδιοκτησίας 15%.

Πρόκειται για το Connected Vehicle Security Act of 2026, το οποίο κατατέθηκε στη Γερουσία. Ωστόσο, οι εξαιρέσεις στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Η πρόβλεψη για όριο ιδιοκτησίας 15%, ανάλογα με τις εξαιρέσεις που θα προβλεφθούν, θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες με κινεζική συμμετοχή, όπως η Volvo, αλλά και μικρότερους κατασκευαστές όπως οι Faraday Future, Lotus και Karma Automotive.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.