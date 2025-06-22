Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα αντιμετωπίσει περισσότερες επιθέσεις, αν δεν συμφωνήσει στην ειρήνη.

«Απόψε, μπορώ να ενημερώσω στον κόσμο ότι τα πλήγματα ήταν μια θεαματική στρατιωτική επιτυχία» δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική ομιλία του από το Οβάλ Γραφείο μετά την επίθεση στο Ιράν, προσθέτοντας ότι «οι βασικές εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν έχουν εξαλειφθεί πλήρως».

Στην ομιλία του, η οποία διάρκεσε λίγο περισσότερο από τρία λεπτά, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το μέλλον του Ιράν έχει «είτε ειρήνη είτε τραγωδία» κι ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι που θα μπορούσαν να πληγούν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

President Donald J. Trump Delivers Address to the Nation, June 21, 2025 https://t.co/yutRDvtWv0 — The White House (@WhiteHouse) June 22, 2025

«Στόχος μας ήταν η καταστροφή της πυρηνικής ικανότητας εμπλουτισμού του Ιράν και ο τερματισμός της πυρηνικής απειλής που θέτει το Νο1 κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας», τόνισε ο Τραμπ.

«Αν η ειρήνη δεν έρθει γρήγορα, θα πλήξουμε αυτούς τους άλλους στόχους με ακρίβεια, ταχύτητα και επιδεξιότητα».

Ο Τραμπ δήλωσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν: Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό.

Είπε στο Fox News ότι το Φορντό επλήγη με έξι bunker-buster βόμβες, ενώ 30 πύραυλοι Τόμαχοκ εκτοξεύθηκαν εναντίον άλλων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 συμμετείχαν στα πλήγματα, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

«Ένα πλήρες φορτίο ΒΟΜΒΩΝ έπληξε την κύρια εγκατάσταση, το Φορντό», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ. «Πάει το Φορντό».

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ», πρόσθεσε.

«Το Ιράν - ο νταής της Μέσης Ανατολής - πρέπει τώρα να κάνει ειρήνη. Εάν δεν κάνει, οι μελλοντικές επιθέσεις θα είναι πολύ ισχυρότερες και πολύ πιο εύκολες», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είτε θα υπάρξει ειρήνη είτε θα υπάρξει τραγωδία για το Ιράν πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που έχουμε δει τις τελευταίες οκτώ ημέρες», πρόσθεσε, προειδοποιώντας: «Θυμηθείτε, έχουν απομείνει πολλοί στόχοι».

«Η αποψινή ήταν η πιο δύσκολη από όλες, μακράν, και ίσως η πιο θανατηφόρα. Αλλά αν δεν επέλθει ειρήνη σύντομα, θα επιτεθούμε σε αυτούς τους άλλους στόχους με ακρίβεια, ταχύτητα και επιδεξιότητα - οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν να εξουδετερωθούν σε λίγα λεπτά», συνέχισε.

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι κανένας άλλος στρατός στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την επίθεση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ απόψε εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Συμπλήρωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Νταν Κέιν, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου αύριο στις 8 π.μ. στο Πεντάγωνο για να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιθέσεις.

«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους, και ιδιαίτερα τον Θεό. Θέλω απλώς να πω, σε αγαπάμε, Θεέ», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. «Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Εργαστήκαμε ως ομάδα όπως ίσως καμία ομάδα δεν έχει συνεργαστεί ποτέ πριν και έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο για να εξαλείψουμε αυτήν τη φρικτή απειλή για το Ισραήλ».



Πηγή: skai.gr

