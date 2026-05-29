ΗΠΑ: Σημαντική πτώση για την τιμή του πετρελαίου

Με σημαντική πτώση έκλεισαν την εβδομάδα αυτή οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επίτευξη μιας συμβιβαστικής λύσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ώστε να συμφωνηθεί μια κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουλίου, υποχώρησε κατά 1,77%, στα 92,05 δολάρια το βαρέλι.

Από τις αρχές της εβδομάδας η τιμή του Μπρεντ έπεσε κατά 11%.

Το αμερικανικό αργό WTI παράδοσης Ιουλίου έπεσε στα 87,36 δολάρια το βαρέλι, τιμή μειωμένη κατά 1,73%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

