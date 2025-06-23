Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για την αποφυγή μίας «ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης» στην Μέση Ανατολή.

«Καμία αυστηρά στρατιωτική ενέργεια δεν μπορεί να παραγάγει τα επιθυμητά αποτελέσματα», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Αμυνας, χωρίς ωστόσο να καταδικάσει την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η επανάληψη των διπλωματικών και τεχνικών συνομιλιών είναι το μόνο μέσο για την επίτευξη του στόχου που επιδιώκουμε όλοι και που είναι να μην έχει την δυνατότητα το Ιράν να αποκτήσει το πυρηνικό όπλο, αλλά επίσης και να μην υπάρξει ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στην περιοχή», είπε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για μία «κρίσιμη στιγμή για την ειρήνη και την σταθερότητα στην Εγγύς και την Μέση Ανατολή, με ξεκάθαρες συνέπειες επίσης για την συλλογική μας ασφάλεια», μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε την Τεχεράνη να επαναλάβει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με το Βερολίνο, επέτρεψαν την εξάλειψη «μίας σημαντικής απειλής» και αποτελούν, κατά συνέπεια, «καλή είδηση για την Μέση Ανατολή».

«Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ιράν να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για να υπάρξει διπλωματική λύση στην σύρραξη», σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης.

«Κανείς δεν θέλει την συνέχιση της ένοπλης σύγκρουσης», δήλωσε ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ στο τηλεοπτικό δίκτυο ARD και ζήτησε να αξιοποιηθεί αυτή η νέα ευκαιρία «για να υπάρξουν σοβαρές επιτέλους συνομιλίες».

Την ώρα που το Παρίσι δηλώνει ανήσυχο για τις αμερικανικές επιθέσεις, το Βερολίνο θεωρεί ότι «οι Αμερικανοί ανέλαβαν τις ευθύνες τους στην περιοχή απέναντι σε μία συγκεκριμένη απειλή», σύμφωνα με τις δηλώσεις του γερμανού υπουργού Αμυνας Μπόρις Πιστόριους.

«Είναι οι μόνοι που μπορούν να το κάνουν, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ARD.

«Το καθοριστικό κατά την γνώμη μου είναι ότι μία σημαντική απειλή εξαλείφθηκε και δεν μπορώ παρά να επαναλάβω, είναι μία καλή είδηση για την Μέση και την Εγγύς Ανατολή, αλλά επίσης και για την Ευρώπη».

Η Γερμανία, στενός σύμμαχος του Ισραήλ, υποστήριξε ανοικτά την ισραηλινή επιχείρηση που ξεκίνησε την 13η Ιουνίου κατά του Ιράν. Ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «την βρώμικη δουλειά που γίνεται για όλους εμάς».

Νωρίτερα, η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μίλησε το βράδυ με τον Ντόναλντ Τραμπ . Συζήτησαν την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και την ανάγκη για το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησαν με κοινή τους ανακοίνωση σήμερα από το Ιράν «να μην προχωρήσει σε άλλες ενέργειες ικανές να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή» σε απάντηση των αμερικανικών επιθέσεων κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

«Καλούμε το Ιράν να δεσμευθεί σε διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε συμφωνία που θα απαντά σε όλες τις ανησυχίες που συνδέονται με τον πυρηνικό του πρόγραμμα. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στον στόχο αυτόν σε συντονισμό με όλες τις πλευρές», επισημαίνουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή τους ανακοίνωση, η οποία δεν περιλαμβάνει χαρακτηρισμό για την αμερικανική ενέργεια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύονται να συνεχίσουν «τις κοινές διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και να φροντίσουν ώστε η σύρραξη να μην συνεχισθεί και εξαπλωθεί».

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Γενεύη με τον ιρανό ομόλογό τους σε μία προσπάθεια επανάληψης των διαπραγματεύσεων, αλλά η ενέργεια αυτή χαρακτηρίσθηκε άχρηστη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες υπενθυμίζουν ότι έχουν υπάρξει «σαφείς ως προς το γεγονός ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικό όπλο και δεν θα μπορεί να αποτελεί απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια».

«Στόχος μας είναι να εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», επαναλαμβάνουν στο κείμενο της κοινής ανακοίνωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.