Επίθεση καμικάζι σε εκκλησία στη Συρία: 22 νεκροί, οι αρχές επιρρίπτουν την ευθύνη στο ISIS

Επίθεση καμικάζι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους χθες Κυριακή στη Δαμασκό, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των de facto αρχών, που κατηγόρησαν μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) πως τη διέπραξε.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και πολλές χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ελλάδα, καταδίκασαν την επίθεση, την πρώτη του είδους που υπέστη η συριακή πρωτεύουσα αφότου δυνάμεις υπό την ηγεσία ριζοσπαστών ισλαμιστών ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ την 8η Δεκεμβρίου 2024.

Η ασφάλεια συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες προκλήσεις για τις νέες συριακές αρχές, τις οποίες η διεθνής κοινότητα καλεί να προστατεύσουν τις μειονότητες και να τις συμπεριλάβουν στη διαδικασία πολιτικής μετάβασης.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Δαμασκό ανέφερε πως ο δράστης, που «ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση Ντάες» (σ.σ. συντομογραφία του ΙΚ στα αραβικά) εισέβαλε στην εκκλησία του Αγίου Ηλία, στη συνοικία Ντουέλα της Δαμασκού, «άνοιξε πυρ» και κατόπιν «πυροδότησε εκρηκτικά» με τα οποία ήταν ζωσμένος.

Μπροστά στην εκκλησία η Ουμ Τζορτζ, δακρυσμένη, έψαχνε το παιδί της, που βρισκόταν εκεί όταν εισέβαλε ο ένοπλος. «Ο γιος μου προσεύχεται σε αυτή την εκκλησία», εξήγησε. «Προσπαθώ να τον βρω αλλά το κινητό του είναι εκτός λειτουργίας και δεν έχω μπορέσει να τον βρω. Φοβάμαι πως δεν θα ακούσω ποτέ ξανά τη φωνή του», στέναξε.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τραυματιοφορείς να απομακρύνουν πιστούς από την εκκλησία, όπου συντρίμμια και εικονίσματα είχαν σκορπιστεί παντού, καλυμμένα από αίματα.

Κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας που επικαλέστηκε χθες βράδυ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, η επίθεση άφησε πίσω 22 νεκρούς και 63 τραυματίες.

Ο Λόρενς Μααμάρι, αυτόπτης μάρτυρας, είπε πως «κάποιος μπήκε στην εκκλησία με όπλο» κι άρχισε να ρίχνει αδιακρίτως. Όταν πιστοί «προσπάθησαν να τον σταματήσουν», πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία είχε ζωστεί.

Το ΙΚ, που είχε κυριεύσει αχανή τμήματα της Συρίας και του Ιράκ το 2014, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου ο οποίος ξέσπασε το 2011, είχε ανακηρύξει τη δημιουργία «χαλιφάτου» σε εδάφη και των δυο κρατών. Δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, το «χαλιφάτο» του κατέρρευσε στο Ιράκ το 2017 και στη Συρία το 2019, όμως μέλη του συνεχίζουν να δρουν με ορμητήριο κυρίως την αχανή συριακή έρημο.

Τον Μάιο, ανέλαβε την ευθύνη για την πρώτη επίθεση εναντίον των νέων de facto αρχών της Συρίας.

Κατόπιν οι αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν μέλη πυρήνα του ΙΚ κοντά στη Δαμασκό, που φέρεται να ετοίμαζε νέες επιθέσεις, ενώ σε άλλη επιχείρηση στο Χαλέπι (βόρεια) σκοτώθηκε μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και τρία μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

