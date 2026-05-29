Η Βουλγαρία ενέκρινε σήμερα την ίδρυση μιας ερευνητικής επιτροπής, όπως της ζητούσαν οι Βρυξέλλες, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων και τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης υψηλόβαθμων αξιωματούχων, με την ελπίδα ότι η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 370 εκατομμύρια ευρώ από το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

«Χρειαζόμαστε έναν τέτοιο νόμο, επειδή η διαφθορά σκοτώνει», είπε ο βουλευτής Ιβάν Βάτσεφ, του κόμματος «Προοδευτική Βουλγαρία» του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου με την υπόσχεση ότι «θα γκρεμίσει το ολιγαρχικό μοντέλο».

Η νέα επιτροπή θα συγκροτηθεί μέσα σε έναν μήνα και τα περισσότερα μέλη της θα προέρχονται από τον δικαστικό κλάδο. Το κοινοβούλιο και ο αρχηγός του κράτους θα διορίσουν μόνο ένα μέλος, ενώ στο παρελθόν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία διόριζε όλα τα μέλη.

Η έγκριση του νόμου αυτού είχε τεθεί ως προϋπόθεση από τις Βρυξέλλες για την αποδέσμευση ευρωπαϊκών πόρων.

Η αντιπολίτευση πάντως θεωρεί ότι ο νόμος αυτός δεν αρκεί αλλά απαιτείται και εκ βάθρων μεταρρύθμιση των εισαγγελικών αρχών, ώστε οι έρευνες και οι επακόλουθες διώξεις να καταστούν αποτελεσματικές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

