Συνεχίζεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή καθώς παρά τις προσδοκίες για μια ιστορική διπλωματική εξέλιξη, που θα έθετε τέλος στην κρίση των τελευταίων μηνών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δεν έδωσε τελικά το «πράσινο φως» για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές.

Η δίωρη σύσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση για νέα συμφωνία με το Ιράν, καθώς το ακανθώδες ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής, με την Τεχεράνη να εμφανίζεται ανυποχώρητη στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Ωστόσο, αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα υπό διαπραγμάτευση, μεταξύ των οποίων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Την ίδια ώρα, στο Ιράν επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία βρίσκεται στα τελικά στάδια έγκρισης, χωρίς όμως να έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τη θέση τους για το υπό διαμόρφωση πλαίσιο συμφωνίας.

Η κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων είχε ήδη επιτευχθεί το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη, η ιρανική πλευρά ενημέρωσε τους Αμερικανούς ότι είναι έτοιμη να υπογράψει συμφωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στα ισραηλινά ΜΜΕ, υπήρξαν προσπάθειες άσκησης πίεσης και από τις δύο πλευρές τουλάχιστον σε ένα σημείο της διαπραγμάτευσης, το οποίο αφορά την επιβολή τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι «ο Τραμπ έτεινε χθες προς την υπογραφή της συμφωνίας, αλλά δεν έλαβε οριστική απόφαση».

Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, όπως το εάν ο αμερικανικός αποκλεισμός θα αρθεί άμεσα και εάν το Ιράν θα λάβει μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων του ως προκαταβολή.

Παρά τα ερωτήματα αυτά, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ιράν, η συμφωνία βρίσκεται στα τελικά στάδια έγκρισης, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη η τελική απόφαση.

Πριν μπει στη σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση που παρέπεμπε σε κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λέγοντας, μάλιστα, ότι επρόκειτο να λάβει την τελική απόφαση.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τα βασικά σημεία που θεωρεί κρίσιμα για τη συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στην αποδοχή της.

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί πως «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα», ενώ το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να ανοίξει άμεσα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα ολοκληρώσει την απομάκρυνση ή την εξουδετέρωση τυχόν θαλάσσιων ναρκών που παραμένουν στην περιοχή, ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό ώστε να μπορέσουν να αποχωρήσουν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο -όπως ανέφερε- βρίσκεται θαμμένο σε υπόγειες εγκαταστάσεις, θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και στη συνέχεια θα καταστραφεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχουν προφορικές δεσμεύσεις από την ιρανική πλευρά σχετικά με το πυρηνικό υλικό, ωστόσο επισημαίνουν ότι το κρίσιμο στοιχείο θα είναι όσα συμφωνηθούν στις επίσημες διαπραγματεύσεις.

Τέλος, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υπάρξουν οικονομικές συναλλαγές μέχρι νεωτέρας», αναφερόμενος στα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται σε λογαριασμούς ανά τον κόσμο, ενώ σημείωσε ότι έχουν συμφωνηθεί και άλλα ζητήματα «μικρότερης σημασίας».

Πηγή: skai.gr

