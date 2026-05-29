Ο Γιούρτσεβεν αποβλήθηκε, έκανε χειρονομία «δεν ακούω» στους αντιπάλους και έδειξε το σήμα της Ρεάλ

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν αποβλήθηκε στο παιχνίδι της Μανρέσα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, δέχθηκε αποδοκιμασίες και απάντησε με χαρακτηριστική χειρονομία

Επεισοδιακό αποδείχθηκε το δεύτερο παιχνίδι του Ομέρ Γιούρτσεβεν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Τούρκος σέντερ αποβλήθηκε στην αναμέτρηση απέναντι στη Μανρέσα για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές της τρίτης περιόδου, όταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ και αντέδρασε έντονα προς τους διαιτητές. Η διαμαρτυρία του συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους, με αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή και να αποβληθεί από το παιχνίδι.

Η αποχώρησή του συνοδεύτηκε από έντονες αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Μανρέσα, με τον Γιούρτσεβεν να απαντά προς την εξέδρα κάνοντας χαρακτηριστική κίνηση στα αυτιά του, δείχνοντας πως δεν επηρεάζεται από τις αντιδράσεις, ενώ στη συνέχεια έδειξε και το σήμα της Ρεάλ πριν κατευθυνθεί στα αποδυτήρια.

Πηγή: sport-fm.gr

