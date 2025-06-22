Τραμπ: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν βομβάρδισαν οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ αμερικανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν: σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν. Τις δηλώσεις Τραμπ επιβεβαίωσε Ιρανός αξιωματούχος σύμφωνα με τον οποίο η πυρηνική εγκατάσταση στο Φορντό δέχθηκε αεροπορική επιδρομή.

Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε 24 ώρες μετά την τελευταία βαλλιστική επίθεση του Ιράν.

«Ολοκληρώσαμε την πολύ επιτυχημένη επίθεση σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων του Φορντό, της Νατάνζ και του Ισφαχάν», αναφέρει η ανάρτηση του Aμερικανού προέδρου.

«Όλα τα αεροσκάφη έχουν εξέλθει από τον εναέριο χώρο του Ιράν. Ένα πλήρες φορτίο βομβών έπεσε στην κύρια τοποθεσία, στο Φορντό. Όλα τα αεροσκάφη επιστρέφουν με ασφάλεια», επισημαίνει ο Τραμπ.

Συγχαίροντας τις ένοπλες δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε: «Συγχαρητήρια στους σπουδαίους αμερικανούς πολεμιστές μας. Δεν υπάρχει άλλος στρατός στον κόσμο που θα μπορούσε να το κάνει αυτό. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ!».

Η ιρανική τηλεόραση μεταδίδει ότι οι τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν, ενώ σε νέα ανάρτηση ο Τραμπ αναφέρει ότι η υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο Φορντό «αποτελεί παρελθόν».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για τα σχέδιά του την Παρασκευή. Την ίδια στιγμή ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορές της χώρας, Kan, παραθέτει δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου τον οποίο δεν κατονομάζει: «Ήμασταν σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ» για το χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Λίγο νωρίτερα πάντως, όπως μετέδιδε το Reuters, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν σκοπεύουν να περιμένουν τις δύο εβδομάδες που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος ως προθεσμία για τη λήψη απόφασης σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το Ισραήλ δήλωσε έτοιμο να κινηθεί μονομερώς κατά της πυρηνικής εγκατάστασης του Φορντό, αν δεν υπάρξει έγκαιρη αμερικανική στήριξη.

Δεν περιέχει ραδιενέργεια

Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το IRNA, δηλώνει, συμφωνα με το Reuters, πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν από τις ΗΠΑ δεν περιέχουν υλικά που προκαλούν έκλυση ραδιενέργειας.

Βομβαρδιστικά B-2

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε πως στην επιχείρηση συμμετείχαν αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 τα οποία είναι ικανά να μεταφέρουν τη γιγαντιαία διατρητική βόμβα GBU-57 Massive Ordnance Penetrator - ειδικά σχεδιασμένη για πλήγματα σε υπόγειους στόχους.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Φορντό χρησιμοποιήθηκαν έξι διατρητικές βόμβες GBU-57 των 30,000 λιβρών έκαστη (13 τόνοι). Επίσης, υποβρύχια και αντιτορπιλικά έριξαν περισσότερους από 30 πυραύλους τόμαχωκ.

Πηγή: skai.gr

