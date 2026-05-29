Συλλυπητήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά εκφράζει με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η είδηση της εκδημίας του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά.

Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.