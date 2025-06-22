Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν πως οι Ιρανοί άδειασαν το Φορντό 3 μέρες πριν το χτύπημα των ΗΠΑ

Η Maxar Technologies δημοσιοποίησε δορυφορικές εικόνες, τρεις ημέρες πριν από τα αμερικανικά πλήγματα, στις οποίες καταγράφηκε έντονη και ασυνήθιστη δραστηριότητα κοντά σε είσοδο σήραγγας του ιρανικού πυρηνικού συγκροτήματος στο Φορντό.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, στις 19 Ιουνίου, αναλυτής ανέφερε ότι 16 φορτηγά βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στην είσοδο της σήραγγας. Την επόμενη ημέρα, τα φορτηγά είχαν μετακινηθεί βορειοδυτικά, μακριά από την εγκατάσταση, ωστόσο άλλα φορτηγά και εκσκαφείς ήταν ορατοί κοντά στην είσοδο. Ανάλυση του Open Source Centre στο Λονδίνο είχε υποδείξει ότι το Ιράν ενδέχεται να προετοίμαζε την εγκατάσταση για ενδεχόμενο πλήγμα.

Satellite pictures taken before last night's US strikes indicated unusual traffic movements at the Fordo nuclear plant in #Iran, in images taken on June 19th and 20th released today by @Maxar Technologies.



On the 19th, 16 cargo trucks were seen across an access road leading to a… pic.twitter.com/pLtCZqMoIV — Chris Partridge (@Chris1603) June 22, 2025

Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την Κυριακή και αναλύθηκαν από το Associated Press δείχνουν ζημιές στις εισόδους της υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν στο Φορντό, μετά τις βραδινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ.

Στις εικόνες της Planet Labs PBC φαίνεται να υπάρχουν ζημιές και στο βουνό, κάτω από το οποίο βρίσκεται το Φορντό.

Η σφράγιση αυτών των σηράγγων εισόδου σημαίνει ότι το Ιράν θα πρέπει να σκάψει για να φτάσει στο εσωτερικό της εγκατάστασης, αναφέρει το AP.

BREAKING: Satellite images taken on Sunday and analyzed by The Associated Press show damage to the entryways to Iran’s underground nuclear site at Fordo after U.S. airstrikes targeted the facility. https://t.co/rNIQTRfp4N — The Associated Press (@AP) June 22, 2025

Στο βουνό φαίνονται γκρίζα τμήματα, πιθανότατα από έκρηξη και συντρίμμια. Από την ανάλυση συμπεραίνετε επίσης πως έπεσαν οι αμερικανικές βόμβες bunker buster στην εγκατάσταση, ενώ διακρίνεται και ένας γκρίζος καπνός στον αέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.