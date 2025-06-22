Νετανιάχου: Η κίνηση Τραμπ θα αλλάξει την ιστορία

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την «τολμηρή» απόφασή του να διατάξει τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, εκτιμώντας πως «θα αλλάξει την Ιστορία».

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ. Η τολμηρή σας απόφαση να πλήξετε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν με την τρομερή και δίκαιη ισχύ των ΗΠΑ θα αλλάξει την Ιστορία», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Στην επιχείρηση “Λιοντάρι που ξυπνά”, το Ισραήλ έχει πετύχει εκπληκτικά πράγματα. Αλλά με την αποψινή επιχείρηση εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, η Αμερική ήταν πραγματικά αξεπέραστη. Έκανε αυτό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να κάνει», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Η Ιστορία θα καταγράψει ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε δράση για να αρνηθεί στο πιο επικίνδυνο καθεστώς του κόσμου (να αποκτήσει) τα πιο επικίνδυνα όπλα στον κόσμο», συμπλήρωσε.

«Ο ηγετικός ρόλος του (Τραμπ) σήμερα δημιουργεί ιστορική καμπή που μπορεί να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή, και πέρα από αυτήν, σε ένα μέλλον ευημερίας και ειρήνης», είπε ο Νετανιάχου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ κι εγώ μιλάμε συχνά για ειρήνη διά της ισχύος. Πρώτα έρχεται η ισχύς, μετά ακολουθεί η ειρήνη. Και απόψε, ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενήργησαν με τεράστια ισχύ», συνέχισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του: «Πρόεδρε Τραμπ, σας ευχαριστώ. Ο λαός του Ισραήλ σας ευχαριστεί. Οι δυνάμεις του πολιτισμού σας ευχαριστούν. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ και είθε ο Θεός να ευλογεί την ακλόνητη συμμαχία μας, την ακλόνητη πίστη μας».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



“President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’



First comes strength, then comes peace.



First comes strength, then comes peace.

And tonight, president Trump and the United States acted with a lot of strength."

Πηγή: skai.gr

