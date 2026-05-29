Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης άνδρα, 24 ετών, αμερικανικής υπηκοότητας, στην περιοχή «Σικάτη» Καλύμνου.

Πρόκειται για το ένα από τα τρία μέλη τουριστών, που τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στο αναρριχητικό πεδίο της περιοχής.

Μετά από κλήση τους στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκε ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β’ Τάξης Καλύμνου με 7 μέλη, καθώς και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Καλύμνου.

Οι διασώστες, αφού προσέγγισαν τον τραυματία, τον μετέφεραν με φορείο στην πλησιέστερη παραλία, όπου τον παρέλαβε ιδιωτικό σκάφος για τη διακομιδή του σε έτερη παραλία του νησιού, από όπου και παρελήφθη από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

