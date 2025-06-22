Καθώς η επιχείρηση Midnight Hammer βρισκόταν σε εξέλιξη χθες, σμήνος βομβαρδιστικών B-2 απογειωνόταν από τη βάση τους στο Μιζούρι με κατεύθυνση τη νήσο Γκουάμ στον Ειρηνικό.

Οι ειδικοί και οι αίθουσες σύνταξης παγκοσμίως είδαν στο γεγονός αυτό μία προπαρασκευαστική κίνηση προωθημένης ανάπτυξης των αμερικανικών βομβαρδιστικών εν όψει μελλοντικής απόφασης της Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν.

Αλλά η κίνηση αυτή δεν ήταν παρά ένας αντιπερισπασμός. Ένα άλλο σμήνος επτά βομβαρδιστικών Stealth B-2 πετούσε ήδη προς ανατολάς επί 18 ώρες χωρίς να εντοπισθεί, διατηρώντας τις επικοινωνίες στο minimum, με τροφοδότηση στον αέρα, αποκάλυψε σήμερα ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με το Reuters.

Καθώς τα βομβαρδιστικά πλησίαζαν στον ιρανικό εναέριο χώρο, αμερικανικό υποβρύχιο εκτόξευε περισσότερες από δύο δεκάδες πυραύλους cruise Tomahawk θαλάσσης-εδάφους. Αμερικανικά καταδιωκτικά πετούσαν μπροστά από τα βομβαρδιστικά για να «σαρώσουν» τυχόν ιρανικά καταδιωκτικά και πυραύλους.

Η επίθεση κατά των τριών βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν το μεγαλύτερο επιχειρησιακό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε ποτέ από βομβαρδιστικά Stealth B-2 και η δεύτερη μακρύτερη επιχείρηση πτήσης των B-2 μετά τις επιχειρήσεις που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Τα B-2 έριξαν 14 διατηρητικές βόμβες GBU-57 Massive Ordnance Penetrators κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 125 πολεμικά αεροσκάφη, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

