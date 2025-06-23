Τραμπ: Γιατί να μην υπάρξει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν; MIGA!!!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε γιατί να μην υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε πως «δεν είναι πολιτικά ορθή η χρήση του όρου ‘αλλαγή καθεστώτος’, αλλά αν το σημερινό ιρανικό καθεστώς είναι ανίκανο ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΕΙ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ, γιατί να μην υπάρξει αλλαγή καθεστώτος; MIGA!!! (σ.σ. Make Iran Great Again)», παραφράζοντας το σλόγκαν του MAGA (Make America Great Again, «Να ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»).

Ακολούθως μέσω άλλης ανάρτησης στην ίδια πλατφόρμα, ιδιοκτησία του, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε πως «οι σπουδαίοι πιλότοι των B-2 μόλις προσγειώθηκαν, με ασφάλεια, στο Μισούρι», ευχαριστώντας τους που έφεραν σε πέρας την αποστολή στο Ιράν.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωνε ότι η καταστροφή από τα «πλήγματα ακριβείας» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι «μνημειώδης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.