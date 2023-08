Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πορτογαλία και Ισπανία - Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους (Βίντεο) Κόσμος 11:36, 07.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 1.100 πυροσβέστες και 14 αεροσκάφη που κάνουν ρίψεις νερού έδωσαν μάχη με την πυρκαγιά στην περιοχή Καστέλο Μπράνκο της κεντρικής Πορτογαλίας