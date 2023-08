«Επίθεση του Ισραήλ» στην πρωτεύουσα της Συρίας: Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους 4 στρατιωτικοί Κόσμος 10:25, 07.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για τέσσερις στρατιωτικούς νεκρούς και άλλους τέσσερις τραυματίες