Ιράν: Τέσσερις νεκροί από την κατάρρευση κτιρίων

Τέσσερις άνθρωποι, δύο από τους οποίους αστυνομικοί, σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, στο Ιράν όταν κτίρια κατέρρευσαν στη διάρκεια επιχείρησης για την κατεδάφισή τους στη νοτιοδυτική Τεχεράνη, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Χθες, Κυριακή, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει λόγο για τρεις νεκρούς αστυνομικούς και 11 πολίτες που τραυματίσθηκαν.

«Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», από τους οποίους δύο αστυνομικοί, μετέδωσε το Tasnim.

Five buildings have collapsed in #Tehran, the capital of #Iran.

During the demolition of one building, safety measures were not taken, resulting in the collapse of four neighboring buildings. As a result, there are reportedly at least six individuals trapped under the rubble. pic.twitter.com/NuYgpyM0OZ