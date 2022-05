Το «επόμενο στάδιο» εκκένωσης Ουκρανών αμάχων από το εργοστάσιο χάλυβα της Μαριούπολης Αζοφστάλ βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του ουκρανού προέδρου.



Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν την Πέμπτη ότι ελπίζουν ότι μια κοινή αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού θα είναι σε θέση να απομακρύνει περισσότερους αμάχους από τη χαλυβουργία την Παρασκευή.



Περίπου 500 άμαχοι είχαν εκκενωθεί πρόσφατα τόσο από το εργοστάσιο όσο και από την πόλη της Μαριούπολης, σύμφωνα με tweet του Γερμάκ και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες νωρίς την Παρασκευή, ενώ περισσότεροι από 300 άμαχοι από την περιοχή της Μαριούπολης έχουν φθάσει στην πόλη Ζαπορίζια.



«Η Ουκρανία θα συνεχίσει να κάνει τα πάντα για να σώσει όλους τους πολίτες και τους στρατιωτικούς. Ευχαριστώ τον ΟΗΕ για τη βοήθεια», είπε ο Γερμάκ.



«Σήμερα επικεντρωνόμαστε στην Αζοφστάλ», διευκρίνισε παράλληλα και η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ. «Η επιχείρηση ξεκινά τώρα. Προσευχόμαστε για την επιτυχία της» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χθες το βράδυ η Βερεστσούκ είχε δηλώσει ότι οι κάτοικοι της Μαριούπολης κλήθηκαν να συγκεντρωθούν στις 13:00 ώρα Ελλάδος μπροστά από εμπορικό κέντρο της πόλης για να καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή τους.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε χθες, Πέμπτη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι μια τρίτη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για την απομάκρυνση αμάχων από την Μαριούπολη και την Αζοφστάλ. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επίσης χθες ότι έχουν αποστείλει νέα αυτοκινητοπομπή στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας, όπου πιστεύεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται ακόμη περίπου 200 άμαχοι.

"Μάχη μέχρι τέλους"



Πάντως, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε νωρίς την Παρασκευή ότι «ο (ρωσικός) αποκλεισμός των μονάδων των Αμυντικών Δυνάμεων στην περιοχή Αζοφστάλ συνεχίζεται. Σε ορισμένες περιοχές, ο εχθρός έχει ξανάρχισε τις επιχειρήσεις επίθεσης με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να πάρει τον έλεγχο του εργοστασίου».



Οι Ουκρανοί στρατιώτες στη χαλυβουργία Αζοφστάλ δίνουν μάχη μέχρι τέλους, με τα πυρομαχικά και τα τρόφιμα να τελειώνουν.



Η σύζυγος ενός από τους Ουκρανούς μαχητής που μάχονται τις ρωσικές δυνάμεις στο εργοστάσιο δήλωσε ότι οι στρατιώτες «θα πολεμήσουν μέχρι τέλους», ενώ ο ΓΓ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε ότι ο ΟΗΕ κάνει τα πάντα για να βγάλει τους εναπομείναντες αμάχους από αυτό που περιέγραψε ως «τοπίο κόλασης».

Κατάληψη του Azovstal πριν τις 9 Μαΐου θέλει η Ρωσία



Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο Θανάση Γκαβός, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επισημάνει σε πρωινή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Ουκρανία ότι η νέα προσπάθεια των Ρώσων να εξασφαλίσουν το εργοστάσιο και να ολοκληρώσουν την κατάληψη της Μαριούπολης πιθανότατα συνδέεται με την Ημέρα Νίκης που γιορτάζεται στη Μόσχα στις 9 Μαΐου «και με την επιθυμία του Πούτιν να έχει μία συμβολική επιτυχία στην Ουκρανία».

Όπως αναφέρεται, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν για δεύτερη ημέρα τη χερσαία επίθεση στο εργοστάσιο, παρά τις δηλώσεις ότι στόχος εκεί ήταν μόνο ο αποκλεισμός των ουκρανικών δυνάμεων.

Πάντως σημειώνεται πως αυτή η στρατιωτική προσπάθεια των Ρώσων έχει συνοδευτεί από τίμημα ως προς το έμψυχο δυναμικό, τον εξοπλισμό και τα πυρομαχικά.

«Ενώ η ουκρανική αντίσταση συνεχίζεται στο Αζοφστάλ, οι ρωσικές απώλειες θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν και να δυσκολεύουν τα επιχειρησιακά σχέδια των Ρώσων στο νότιο Ντονμπάς», καταλήγει η ενημέρωση από το Λονδίνο.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων ναύαρχος σερ Τόνι Ραντάκιν είπε σε συνέντευξή του στο νέο τηλεοπτικό κανάλι TalkTV πως υπάρχει «απίστευτη πίεση» στη Ρωσία για να επιδείξει απτά αποτελέσματα στον πόλεμο.

Η εκτίμηση του σερ Τόνι, ωστόσο, είναι πως ο Πούτιν δίνει έναν παράλληλο «επιμελητειακό πόλεμο» ώστε να κρατήσει εφοδιασμένες τις δυνάμεις του, οι οποίες δυνητικά ξεμένουν από πυραύλους και πυρομαχικά στην Ουκρανία.

«Ο ρυθμός δαπάνης των πυρομαχικών και η σκληρότητα της μάχης είναι εντελώς διαφορετικού μεγέθους από αυτό που ανέμενε την 24η Φεβρουαρίου. (Οι Ρώσοι) υφίστανται σοβαρό πλήγμα στις ένοπλες δυνάμεις τους. Είχαμε το 25% των δυνάμεών τους να εξουδετερώνεται, είτε μέσω ανθρώπων να σκοτώνονται είτε λόγω ζημιών στις τακτικές ομάδες μάχης», είπε ο ναύαρχος Ραντάκιν.

Αμφισβήτησε επίσης τη δυνατότητα των Ρώσων να καταγάγουν νίκη στην ανατολική Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «βεβιασμένη» επιχείρηση, η οποία δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο να κάνει τις βελτιώσεις που απαιτούνταν μετά από την αποτυχία στη βόρεια Ουκρανία. «Οι Ρώσοι δυσκολεύονται να φτιάξουν αυτό που λέμε σύγχρονη εκστρατεία, η οποία δημιουργεί μια δυναμική», συμπλήρωσε ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας δήλωσε από τη Φινλανδία που επισκέφθηκε πως οι Ρώσοι στρατηγοί κατηγορούν πλέον ο ένας τον άλλον για την αποτυχία διασφάλισης της νίκης στην Ουκρανία.

Όπως συμπλήρωσε, οι στρατηγοί γίνονται οι αποδιοπομπαίοι τράγοι του Πούτιν για την «καταστροφή» στην Ουκρανία και αλληλοκατηγορούνται υπό τον φόβο καθαίρεσης αν το «τέλμα» στο πεδίο της μάχης μετατραπεί σε υποχώρηση.

In a joint @UN-@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.



I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage.