Μαρίν Λεπέν: Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Δικαστικό μπλόκο στην υποψηφιότητα της Μαρίν Λεπέν για την προεδρία. Δικαστήριο του Παρισιού αποφάνθηκε τη Δευτέρα ότι η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN) τιμωρείται με 4 χρόνια φυλάκιση, τα 2 με αναστολή, και 5 χρόνια στέρηση δικαιώματος του εκλέγεσθαι, καθώς κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων. Ένοχοι κρίθηκαν και οχτώ ευρωβουλευτές του κόμματός της.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου διευκρίνισε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης που αφορά τη Μαρίν Λεπέν ανέρχεται σε 474.000 ευρώ, για τις θέσεις τεσσάρων βοηθών στην Ευρωβουλή. Το δικαστήριο είπε ότι η απόφαση για τη Μαρίν Λεπέν να μην διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα, έχει άμεση ισχύ.

Το γαλλικό πρόστιμο επιβάλει πρόστιμο στο RN ύψους 2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 εκατ. ευρώ αφορά το κατασχεθέν ποσό κατά τις έρευνες.

Η Λεπέν αποχώρησε εκνευρισμένη από τη δικαστική αίθουσα πριν ολοκληρωθεί η ανάγνωση της ετυμηγορίας και κατευθύνθηκε στα γραφεία του κόμματός της όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας η ηγέτιδα της ακροδεξιάς δήλωσε αθώα, κάνοντας λόγο για «επιχείρηση πολιτικής εξόντωσης».

⚡️BREAKING: A court in Paris has found Marine Le Pen and 8 of her National Rally associates guilty of embezzling European Parliament funds, Le Monde reports. pic.twitter.com/6ofJA5Gl3U — NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2025

Η υπόθεση αφορά υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος, δηλαδή ότι το κόμμα της Μαρίν Λεπέν χρησιμοποίησε τα κονδύλια ύψους 3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πληρώνει κομματικά στελέχη του στη Γαλλία και όχι, ως όφειλε, τους συνεργάτες των ευρωβουλευτών του.

Η πρόταση του εισαγγελέα της 13ης Νοεμβρίου του 2024 προβλέπει για τη Λεπέν όχι μόνο στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια, αλλά και ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή καθώς και την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 300.000 ευρώ. Το δικαστήριο θα ανακοινώσει δηλαδή εάν θα έχει δικαίωμα να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατρίκ Μεζονέβ, φθάνοντας νωρίτερα στο δικαστήριο, είπε ότι αυτό που διακυβεύεται στην υπόθεση είναι η υπεξαίρεση των κονδυλίων των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Η Μαρίν Λεπέν είναι φαβορί για την πρωτιά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, με ποσοστό 34% έως 37% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή. Κάτι τέτοιο δεν προεξοφλεί ωστόσο τελική επιτυχία, καθώς η ακροδεξιά ηγέτης απέτυχε να εκλεγεί το 2017 και το 2022 στον δεύτερο γύρο απέναντι στον νυν πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος.

Πηγή: skai.gr

