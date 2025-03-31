Στην αντεπίθεση πέραση η socialite και νέα σχέση (μετά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την νυν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα) του Ντόναλντ Τραμπ Τζ., Μπετίνα Αντερσον, μετά από άρθρο του περιοδικού New York Magazine, το οποίο χαρακτήρισε τον σύντροφό της «κακομαθημένο κληρονόμο» και «μ@λ@κ@».

Το δημοσίευμα με τίτλο «Η Εποχή του Ντον Τζ.» ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζ. θεωρείται «το πιο αντιπαθητικό μέλος της οικογένειας [Τραμπ]» και η Αντερσον σχολίασε «Αυτός είναι ο άντρας μου».

Η 38χρονη Αντερσον ανήρτησε στο instagram την αντίδρασή της, κάνοντας λόγο για έναν ανώνυμο «insider» ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σύντροφό της.

«Οι φήμες ξεκινούν από αυτούς που μισούν, διαδίδονται από ανόητους και γίνονται αποδεκτές από ηλίθιους», έγραψε η Άντερσον σε story στο Instagram.

«ΣΙΓΟΥΡΑ ένας "insider" που είναι ΠΟΛΥ εξοικειωμένος με τον @donaldtrumpjr.» ανέφερε χαρακτηριστικά

Στη συνέχεια η εντυπωσιακή ξανθιά κοσμική, χαρακτήρισε τον σύντροφό της, «τον πιο εκλεκτό, υπέροχο, τρυφερό, όμορφο και λαμπρό άνθρωπο» που έχει γνωρίσει ποτέ.

