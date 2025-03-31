Σαλβίνι: Η καταδίκη της Λεπέν «κακή ταινία και κήρυξη πολέμου από τις Βρυξέλλες»

Έντονα αντέδρασε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι στην απόφαση καταδίκης της Μαρίν Λεπέν με στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων της. Ο Σαλβίνι υπενθύμισε ότι το συνταγματικό δικαστήριο της Ρουμανίας ακύρωσε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου προεδρικών εκλογών με νικητή τον ακροδεξιό υποψήφιο.



Σε ανάρτησή του στα social media είπε:



«Όσοι φοβούνται την κρίση των ψηφοφόρων συχνά βρίσκουν επιβεβαίωση στην κρίση των δικαστηρίων.



»Στο Παρίσι καταδίκασαν τη Μαρίν Λεπέν και θα ήθελαν να την αποκλείσουν από την πολιτική ζωή. Μια κακή ταινία που βλέπουμε και σε άλλες χώρες όπως η Ρουμανία.

»Αυτή η απόφαση κατά της Μαρίν Λεπέν είναι μια κήρυξη πολέμου από τις Βρυξέλλες, σε μια εποχή που οι πολεμικές παρορμήσεις της φον ντερ Λάιεν και του Μακρόν είναι τρομακτικές.



»Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσουμε: ολοταχώς φίλη μου!»

Ceux qui craignent le jugement des électeurs cherchent souvent à se rassurer par celui des tribunaux.

À Paris, ils ont condamné Marine Le Pen et aimeraient l’écarter de la vie politique. Un mauvais film que l’on observe également dans d’autres pays comme la Roumanie.

Ce qui se… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 31, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.