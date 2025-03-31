Λογαριασμός
Μπαρντελά για καταδίκη Λεπέν: «Σήμερα εκτέλεσαν τη γαλλική δημοκρατία»

Πριν συναντήσει τη Λεπέν, ο Ζορντάν Μπαρντελά αντέδρασε έντονα στην απόφαση καταδίκης της, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μπαρντελά για καταδίκη Λεπέν: «Εκτέλεσαν τη γαλλική δημοκρατία»

Ο ηγέτης της Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντέλα – ο οποίος έφτασε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προ ολίγου για να συναντηθεί με τη Μαρίν Λεπέν – αντέδρασε έντονα στην απόφαση καταδίκης της, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σήμερα, δεν είναι μόνο η Μαρίν Λεπέν που καταδικάζεται άδικα: είναι η γαλλική δημοκρατία που εκτελέστηκε» δηλώνει χαρακτηριστικά. 
 

