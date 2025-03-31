Μπαρντελά για καταδίκη Λεπέν: «Εκτέλεσαν τη γαλλική δημοκρατία»

Ο ηγέτης της Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντέλα – ο οποίος έφτασε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προ ολίγου για να συναντηθεί με τη Μαρίν Λεπέν – αντέδρασε έντονα στην απόφαση καταδίκης της, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Σήμερα, δεν είναι μόνο η Μαρίν Λεπέν που καταδικάζεται άδικα: είναι η γαλλική δημοκρατία που εκτελέστηκε» δηλώνει χαρακτηριστικά.
Aujourd’hui, ce n’est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée : c’est la démocratie française qui est exécutée.#JeSoutiensMarine— Jordan Bardella (@J_Bardella) March 31, 2025
