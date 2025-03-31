Έκρηξη σημειώθηκε στο ανθρακωρυχείο Cerredo στη βόρεια ισπανική περιφέρεια Αστούριας τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.

Αλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν ενώ ένας ακόμα εργάτης αγνοείται.

🔺 NEW: Five dead and four injured after explosion in Spanish mine https://t.co/kIqCtu27ow — The Times and The Sunday Times (@thetimes) March 31, 2025

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Mundo, το ατύχημα συνέβη όταν ένα μηχάνημα εξερράγη, προκαλώντας εγκαύματα και τραύματα σε όσους βρίσκονταν κοντά.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Αστούριας, Guillermo Peláez, εκτελούνταν εργασίες με άδεια εκμετάλλευσης σχετικά με πιθανή χρήση ορυκτού για την κατασκευή γραφίτη.

Ο επικεφαλής της περιφέρειας Αντριάν Μπαρμπόν κήρυξε διήμερο πένθος και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Un sentido abrazo a los familiares de las víctimas mortales del accidente producido en una mina en Degaña, Asturias. Y mi deseo de una pronta recuperación a quienes han resultado heridos.



Gracias a los servicios de emergencia que están trabajando en las labores de rescate. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 31, 2025

Dos fallecidos, tres heridos y cuatro desaparecidos en un accidente laboral en una mina en Cerredo #Degaña. https://t.co/QcSbGAWcMW — 112 Asturias (@112Asturias) March 31, 2025

Δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Villablino, στο León, από όπου ο ένας από αυτούς επρόκειτο να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε άλλο νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα.

Explosión en la mina de Cerredo (Degaña) con siete afectados: hay heridos y tres personas están atrapadas https://t.co/OJCsCv33VJ — La Nueva España (@lanuevaespana) March 31, 2025

Ο άλλος τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λεόν, επίσης σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας τρίτος εργαζόμενος με τραύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Carmen y Severo Ochoa στο Cangas del Narcea, στην Αστούριας.

#ÚltimaHora 🔴 Al menos nueve heridos y varios atrapados en la explosión en una mina de Cerredo (Asturias) https://t.co/OKLjZajRh8 — EL MUNDO (@elmundoes) March 31, 2025

