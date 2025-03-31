Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Ισπανία: Στους 5 οι νεκροί, ένας εργάτης αγνοείται

Ο επικεφαλής της περιφέρειας της Αστούριας κήρυξε διήμερο πένθος και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων

UPDATE: 15:38
Ισπανία

Έκρηξη σημειώθηκε στο ανθρακωρυχείο Cerredo στη βόρεια ισπανική περιφέρεια Αστούριας τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. 

Αλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν ενώ ένας ακόμα εργάτης αγνοείται. 

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Mundo, το ατύχημα συνέβη όταν ένα μηχάνημα εξερράγη, προκαλώντας εγκαύματα και τραύματα σε όσους βρίσκονταν κοντά.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Αστούριας, Guillermo Peláez, εκτελούνταν εργασίες με άδεια εκμετάλλευσης σχετικά με πιθανή χρήση ορυκτού για την κατασκευή γραφίτη.

Ο επικεφαλής της περιφέρειας Αντριάν Μπαρμπόν κήρυξε διήμερο πένθος και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Villablino, στο León, από όπου ο ένας από αυτούς επρόκειτο να μεταφερθεί με ελικόπτερο σε άλλο νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκαύματα. 

Ο άλλος τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λεόν, επίσης σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας τρίτος εργαζόμενος με τραύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Carmen y Severo Ochoa στο Cangas del Narcea, στην Αστούριας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Νεκροί Έκρηξη ανθρακωρυχείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark