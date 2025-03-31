Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κρεμλίνο για την καταδίκη της Λεπέν: «Παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων» - Όρμπαν: «Je suis Marine!»

Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου, εξέφρασε τη λύπη του για «παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων»

Ρωσία για καταδίκη της Λεπέν: «Παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων»

Άμεσα αντέδρασε το Κρεμλίνο στην καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων με την οποία στερείται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Η πρώτη αντίδραση μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου του Παρισιού ήρθε από τη Μόσχα και τον Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου, εξέφρασε τη λύπη του, μιλώντας για «παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων».

«Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ακολουθούν τον δρόμο της καταπάτησης των δημοκρατικών κανόνων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου TASS.

Από πλευράς του, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εξέφρασε την αλληλεγγύη του στη Λεπέν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Je suis Marine!» (είμαι η Μαρίν!) αναφέρει χαρακτηριστικά στο Χ πριν ολοκληρωθεί η ανάγνωση της ετυμηγορίας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Μαρίν Λεπέν Βίκτορ Ορμπάν Ντμιτρι Πεσκοφ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark