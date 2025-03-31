Λογαριασμός
Αποκαλύφτηκε ο «Πίκατσου» της Κωνσταντινούπολης: Τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις μπροστά στις κάμερες - Δείτε βίντεο

Viral έχει γίνει ο περιβόητος διαδηλωτής ντυμένος με στολή Πίκατσου,  ο οποίος ενώθηκε με χιλιάδες διαδηλωτές προς υποστήριξη του Εκρέμ Ιμάμογλου

πίκατσου

Viral έχει γίνει ο περιβόητος διαδηλωτής ντυμένος με στολή Πίκατσουο οποίος ενώθηκε με χιλιάδες διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Τελικά ο «Πίκατσου» έσπασε τη σιωπή του και μίλησε στις κάμερες για όλα όσα έζησε στις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών.

«Είχα αυτήν την ιδέα λόγω των γεγονότων που προκάλεσα ένταση στη χώρα μας. Είχα στόχο να μειώσω την ένταση των φίλων μου και τους υποστήριξα. Θα είμαι χαρούμενος αν κατάφερα να προκαλέσω το χαμόγελο των φίλων μου», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

