Viral έχει γίνει ο περιβόητος διαδηλωτής ντυμένος με στολή Πίκατσου, ο οποίος ενώθηκε με χιλιάδες διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους για τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Τελικά ο «Πίκατσου» έσπασε τη σιωπή του και μίλησε στις κάμερες για όλα όσα έζησε στις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών.

Antalyalı eylemci Pikachu’dan ilk açıklama geldi:



“Biraz olsun tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana.”



CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya Antalyalı Pikachu’yu buldu ve onunla kısa bir röportaj yaptı. pic.twitter.com/uE7RZnIlJE — dokuz8haber (@dokuz8haber) March 30, 2025

«Είχα αυτήν την ιδέα λόγω των γεγονότων που προκάλεσα ένταση στη χώρα μας. Είχα στόχο να μειώσω την ένταση των φίλων μου και τους υποστήριξα. Θα είμαι χαρούμενος αν κατάφερα να προκαλέσω το χαμόγελο των φίλων μου», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση.

Πηγή: skai.gr

