Μαλί: 15 νεκροί και 46 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 46 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό νωρίτερα σήμερα στο κεντρικό Μαλί, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της αφρικανικής χώρας.

Λεωφορείο που είχε αναχωρήσει από την πόλη Μοπτί με προορισμό την πρωτεύουσα Μπαμακό «συγκρούστηκε με φορτηγό» που κινείτο προς την αντίθετη κατεύθυνση, μεταξύ των κοινοτήτων Κεσεντούγκου και Ουάν. «Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 15 νεκρούς και 46 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση», αναφέρει το δελτίο Τύπου του υπουργείου.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Μαλί και αποδίδονται συνήθως στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και των οχημάτων, καθώς και σε απρόσεκτη οδήγηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

