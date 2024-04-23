Κόβουν την ανάσα τα πλάνα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού που συνέβη στον αέρα, παρασύροντας στο θάνατο τους δέκα επιβαίνοντες.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής πρόβας για παρέλαση του Βασιλικού Ναυτικού της Μαλαισίας.

Και τα δύο ελικόπτερα έπεσαν στο έδαφος, σύμφωνα με πλάνα που δημοσιεύτηκαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Λούμουτ της Μαλαισίας, η οποία φιλοξενεί βάση του πολεμικού ναυτικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν επιζώντες.

Δείτε το βίντεο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα:

BREAKING: 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/4afNggr0x9 — BNO News (@BNONews) April 23, 2024

Όπως δείχνουν τα πλάνα, το ένα από το ελικόπτερο έκοψε τον ρότορα του άλλου προτού και τα δύο πέσουν στο έδαφος.

Ten people killed as navy helicopters collide in mid-air during rehearsal for parade in Malaysia https://t.co/bmTgYn9UB9 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 23, 2024



Προσωπικό διάσωσης που απομακρύνει τα συντρίμμια από το ελικόπτερο

Ένα από τα ελικόπτερα, τύπου HOM M503-3 με επτά άτομα, πιστεύεται ότι συνετρίβη σε πίστα τρεξίματος.

Το άλλο, ένα Fennec M502-6 που μετέφερε τα άλλα τρία θύματα, έπεσε σε μια κοντινή πισίνα.

Το τμήμα πυροσβεστικής και διάσωσης της πολιτείας δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 09:50 τοπική ώρα (02:10 BST).

