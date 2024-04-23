Λογαριασμός
Δέκα νεκροί από τη σύγκρουση στον αέρα δύο στρατιωτικών ελικοπτέρων στη Μαλαισία - Βίντεο

Δέκα νεκροί από τη συντριβή δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια στρατιωτικής πρόβας στη Μαλαισία

Μαλαισία

Κόβουν την ανάσα τα πλάνα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού που συνέβη στον αέρα, παρασύροντας στο θάνατο τους δέκα επιβαίνοντες.

Το δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής πρόβας για παρέλαση του Βασιλικού Ναυτικού της Μαλαισίας.

Και τα δύο ελικόπτερα έπεσαν στο έδαφος, σύμφωνα με πλάνα που δημοσιεύτηκαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Λούμουτ της Μαλαισίας, η οποία φιλοξενεί βάση του πολεμικού ναυτικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν επιζώντες.

Δείτε το βίντεο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα:

Όπως δείχνουν τα πλάνα, το ένα από το ελικόπτερο έκοψε τον ρότορα του άλλου προτού και τα δύο πέσουν στο έδαφος. 


Προσωπικό διάσωσης που απομακρύνει τα συντρίμμια από το ελικόπτερο
Ένα από τα ελικόπτερα, τύπου HOM M503-3 με επτά άτομα, πιστεύεται ότι συνετρίβη σε πίστα τρεξίματος.

Το άλλο, ένα Fennec M502-6 που μετέφερε τα άλλα τρία θύματα, έπεσε σε μια κοντινή πισίνα.

Το τμήμα πυροσβεστικής και διάσωσης της πολιτείας δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 09:50 τοπική ώρα (02:10 BST).

Πηγή: skai.gr

