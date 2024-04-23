Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι στην Οδησσό, λιμάνι στρατηγικής σημασίας της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ έβαλαν επίσης στο στόχαστρο το Κίεβο, ανακοίνωσαν αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού νωρίς σήμερα.

Πολυκατοικίες στην Οδησσό υπέστησαν ζημιές κι έπιασαν φωτιά, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ μέσω Telegram.

Τουλάχιστον 14 διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατέστρεψαν όλα τα ρωσικά UAVs που εξαπολύθηκαν προς την πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Σερχίι Πόπκο, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές.

Άλλα τέσσερα ρωσικά drones καταστράφηκαν στη νότια περιφέρεια Μικολάιφ, σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η πλήρης έκταση της επίθεσης είναι ακόμη ασαφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

