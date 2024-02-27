Μπουρκίνα Φάσο: Δεκάδες νεκροί από την επίθεση ενόπλων σε τέμενος

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή από πυρά ενόπλων σε τέμενος στην ανατολική Μπουρκίνα Φάσο, μετέδωσε τη Δευτέρα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους και πηγές των δυνάμεων ασφαλείας.

«Ένοπλοι επιτέθηκαν σε τζαμί στο Νατιαμποανί, γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων», ανέφερε στο AFP πηγή των δυνάμεων ασφαλείας.

«Τα θύματα ήταν μουσουλμάνοι, που είχαν συγκεντρωθεί στο τζαμί για να προσευχηθούν», είπε ένας κάτοικος της περιοχής.

Αξιωματούχος αυτής της αγροτικής κοινότητας αφηγήθηκε ότι «τρομοκράτες εισέβαλαν νωρίς το πρωί. Περικύκλωσαν το τζαμί και άνοιξαν πυρ εναντίον πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για την πρώτη προσευχή της ημέρας. Αρκετοί τραυματίστηκαν θανάσιμα, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού θρησκευτικού ηγέτη».

Το πρωί της Κυριακής είχε εκδηλωθεί ανάλογη επίθεση – αποδιδόμενη σε τζιχαντιστές – εναντίον καθολικής εκκλησίας, στην κοινότητα Εσακάν (βόρεια). Δεκαπέντε πιστοί σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που διαπράχθηκε στη διάρκεια της λειτουργίας.

Ο πάπας Φραγκίσκος «πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη για την τραγική τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε σε καθολική εκκλησία στο Εσακάν». Σε σχετική ανακοίνωση, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και «στη μουσουλμανική κοινότητα για την επίθεση που διαπράχθηκε σε τζαμί στο Νατιαμποανί».

Από το 2015 η Μπουρκίνα Φάσο μαστίζεται από επιθέσεις που αποδίδονται συνήθως σε τζιχαντιστικές οργανώσεις οι οποίες ορκίζονται πίστη στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος. Η δράση τους έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 20.000 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει πάνω από δύο εκατομμύρια άλλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

