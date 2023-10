Μακρόν: Να προχωρήσει γρηγορότερα η διεύρυνση - Προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις Κόσμος 18:44, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Μακρόν είπε ότι οι ηγέτες συμφωνούν πως βρισκόμαστε απέναντι σε μια πραγματική μεταμόρφωση του γεωπολιτικού οράματός μας για την Ευρώπη μας